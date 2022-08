A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 800 kg de maconha escondidos em um fundo falso no assoalho de um caminhão na rodovia Fernão Dias em Vargem. O caminhoneiro foi preso em flagrante.

O caso aconteceu no início da noite deste domingo (7), por volta das 18h, na altura do Km 4. Os policiais suspeitaram de um caminhão em péssimo estado de conservação, com as luzes apagadas, e decidiram fazer a abordagem.

PRF flagra 800 kg de maconha escondidos em fundo falso em caminhão na Fernão Dias (Foto: PRD/Divulgação)

Questionado sobre as irregularidades, o motorista demonstrou nervosismo e não sabia dar informações sobre para onde iria. Ele também não possuía CNH.

Os policiais decidiram fazer uma busca mais detalhada no veículo e suspeitaram de alguns compartimentos fechados na parte traseira. Eles então encontraram tabletes de drogas escondidas no assoalho. Ao todo, foram encontrados 800 kg de maconha.

O homem foi preso em flagrante e vai responder por tráfico de drogas. O caso foi registrado na delegacia de Bragança Paulista.

Fonte: G1.globo.com