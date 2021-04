PRF flagra homem com esmeraldas na rodovia Fernão Dias

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1,4 kg de esmeraldas em uma ação na rodovia Fernão Dias em Vargem. Segundo a polícia, as pedras preciosas estão avaliadas em R$ 2 milhões. Um homem de 54 anos foi detido, mas liberado após prestar depoimento. As esmeraldas ficaram apreendidas com a polícia.

Esmeraldas ficaram apreendidas com a polícia (Foto: Divulgação / PRF)

A apreensão aconteceu durante fiscalização de rotina. Os policiais pararam um veículo com placas de Santa Catarina e o motorista disse que vinha da Bahia, onde havia ido para fazer venda de veículos.

Na abordagem, a polícia fez uma busca no veículo e encontrou a bolsa com as esmeraldas. O homem informou que tinha, na verdade, ido à Bahia para negociar as pedras. Ele mantinha com ele uma nota pela compra de 2019, mas que permitia a venda apenas na Bahia e, por isso, o material foi apreendido.

O homem foi encaminhado à delegacia onde o caso foi registrado e aberta a investigação sobre a origem do material. O homem foi liberado, mas o material apreendido.

Fonte: G1.globo.com