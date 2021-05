Procon-SP inaugura novo sistema de atendimento digital

O Procon-SP anunciou, no dia 4 de maio, a inauguração do novo Sistema de Atendimento Digital. A divulgação ocorreu em reunião com o presidente da Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo), André Arruda, com a Subsecretária de Serviços ao Cidadão, Tecnologia e Inovação, Andra Robert, e com o diretor do órgão de defesa do consumidor, Fernando Capez. A ferramenta permitirá que audiências sejam feitas de forma online e que o consumidor acompanhe o andamento da sua reclamação.

Em anúncio, Fernando Capez afirma que o sistema trará mais agilidade e transparência (Foto: Divulgação)

A novidade foi desenvolvida em parceria com a Prodesp e agilizará processos de infração, audiências de conciliação, reclamações, entre outros. Não haverá mais a necessidade de deslocamento para fazer uma reclamação, pois ela poderá ser feita virtualmente. “A demanda chegará imediatamente ao fornecedor e, caso não seja atendida, os especialistas do Procon farão audiência entre a empresa e o consumidor de forma online. Mas para o cidadão que preferir, será garantido o atendimento presencial”, explica Fernando Capez, diretor executivo

do Procon-SP.

“Realizamos o projeto de revitalização do portal, que ficou mais moderno, atrativo e com novas funcionalidades para o atendimento ao público. Agora, para atender aos anseios daqueles que buscam pelas facilidades do digital, ajudamos a criar um sistema inteligente e inovador ao alcance da palma da mão”, explica André Arruda, presidente da Prodesp.

Fiscalização também terá mais agilidade com novo sistema, afirma Fernando Capez. A implantação do sistema será gradativa para permitir os ajustes necessários. As empresas Casas Bahia, Comgás, Extra, Ponto Frio, Samsung e Vivo, integram a primeira etapa do processo.

As ações de fiscalização também se tornarão mais ágeis, já que os especialistas passarão a fazer os autos de infração de forma online, o que agilizará a tramitação do processo. “Os procedimentos fiscalizatórios, como recurso de multa, por exemplo, também poderão ser acompanhados digitalmente. Além disso, os fiscais irão às ruas munidos de tablets para fazer as vistorias, o que representa maior rapidez e eficiência nos processos”, destaca Fernando Capez.

Fonte: Assessoria de Imprensa Procon SP