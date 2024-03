Procon-SP: variação de preços dos ovos de Páscoa chega a 159,08%

O Procon-SP realizou um levantamento de preços de produtos de Páscoa (ovos e bolos de Páscoa, bombons e tabletes de chocolate de diferentes tipos e marcas), com o objetivo de orientar e oferecer uma referência ao consumidor para ajuda-lo em sua decisão de compra.

(Imagem Ilustrativa de Nathana Rebouças por Unsplash)

A consulta na capital foi feita entre lojas online e considerou itens disponíveis na maior parte delas e diferenças importantes de até 159,08% entre um fornecedor e outro foram encontradas, como por exemplo: o ovo de Páscoa Arcor Bon Bon Morango de 150g estava R$ 69,90 em um site e em outro podia ser adquirido por R$ 26,98.

Os pesquisadores do Procon-SP também identificaram redução de gramatura em alguns tabletes e, excepcionalmente, aumento de gramatura em alguns ovos de Páscoa.

Capital

Na capital, entre os dias 11, 12 e 13 de março, foram coletados preços de 115 itens em oito estabelecimentos, de forma online e a partir de um endereço IP localizado na região central, comparando entre os fornecedores.

Foram coletados os menores preços à vista, para pagamento no cartão de crédito, disponíveis no site no momento da coleta, sem considerar o valor do frete e eventuais promoções ou descontos vinculados a regras estabelecidas pelo site.

Comparação 2023 e 2024 – capital

A iniciativa também comparou os produtos comuns (90 itens) entre as pesquisas on-line neste ano e em 2023 e constatou que houve um acréscimo no preço médio do quilo dos bombons de 8,76% (passou de R$ 150,92 para R$ 164,14), e de 8,30% no quilo dos tabletes (de R$ 79,20 para R$ 85,77). Já no quilo dos ovos de Páscoa houve uma queda de 15,52% (de R$ 318,26 para R$ 268,87).

O Índice de Preços ao Consumidor – IPC-SP da Fipe, referente ao período de março de 2023 a fevereiro de 2024, registrou variação de 3%.

Valor médio dos produtos – capital

Para facilitar a comparação e auxiliar o consumidor a encontrar opções mais baratas para a Páscoa, os especialistas da equipe de pesquisas calcularam o valor médio do quilo do Ovo de Páscoa, dos bombons e dos tabletes de chocolate tomando como base o valor médio dos produtos pesquisados em 2024:

Ovos de Páscoa – valor médio do quilo: R$ 302,21

Bombons – valor médio do quilo: R$ 164,14

Tabletes de chocolate – valor médio do quilo: R$ 86,27

Interior e litoral

Nos dias 7, 8 e 12 de março, os especialistas do órgão de defesa visitaram um total de 58 estabelecimentos comerciais, sendo sete em Bauru, sete em Jundiaí, sete em Presidente Prudente, oito em Ribeirão Preto, seis em Santos, sete em São José do Rio Preto, oito em São José dos Campos e oito em Sorocaba.

A maior variação encontrada foi de 100,54%, na cidade de Bauru, entre os preços de ovos de Páscoa – enquanto um local vendia o item ovo de Páscoa Arcor Unicórnio por R$ $ 69,99, em outro o mesmo produto poderia ser comprado por R$ 34,90.

A pesquisa foi realizada pelos núcleos regionais de Bauru, Campinas (com participação do Procon de Jundiaí), Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

Orientações

O Procon-SP recomenda que os consumidores fiquem atentos a algumas orientações ao escolher ovos, chocolates ou bolos de Páscoa.

É importante observar a embalagem do produto, cujos rótulos devem conter informações como: identificação do fabricante ou importador, data de validade, peso e composição. Além disso, como todo alimento, devem estar armazenados em condições adequadas – longe de itens de limpeza, de odor forte, de qualquer fonte de calor e sem sinais de violação do conteúdo.

No caso dos ovos de Páscoa com brinquedos, a embalagem também deve conter o selo com a idade recomendável para seu uso, além da seguinte frase: “Atenção! Contém brinquedo certificado no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade”. Os produtos licenciados, que vêm com brinquedos ou embalados com personagens infantis, em geral têm um preço mais elevado em razão do repasse do custo deste licenciamento.

Caso o ovo ou o chocolate sejam para presentear, é importante escolher conforme a idade, gosto, eventual restrição alimentar e a quem será destinado o produto.

Com relação ao preço, é interessante comparar em diferentes estabelecimentos e avaliar a relação entre qualidade, peso e preço do item a ser adquirido. No caso de compras online, o valor do frete também deve ser considerado.

Caixas de bombons e tabletes de chocolates quase sempre apresentam preços mais atrativos e podem substituir os tradicionais ovos de Páscoa.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo