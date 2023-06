Quadrilha invade casa e faz família refém em Jarinu

Quatro homens invadiram uma casa na madrugada de quarta-feira (14) e fizeram uma família refém, no bairro da Ponte Alta, em Jarinu (SP). Uma das vítimas teve o dedo cortado após os criminosos não encontrarem dinheiro no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, no início da madrugada, o grupo entrou na residência localizada em uma área rural da cidade. A primeira vítima foi rendida no momento em que chegava do trabalho e relatou aos policiais que não percebeu nenhuma movimentação ou algum veículo. Quando notou um barulho que vinha da mata, avistou os quatro homens, sendo que dois estavam armados e os outros dois estavam com uma faca.

Caso será investigado pela Polícia Civil (Foto: Reprodução/ Google Street View)

A vítima foi levada para o interior da residência, onde o irmão e a madrasta estavam. Ela e o irmão tiveram as mãos amarradas e as cabeças cobertas com blusas. A madrasta dormia em outro cômodo e foi rendida pelo grupo por volta das 5h.

Ainda segundo o documento, os homens continuaram a ameaçando de morte, procurando por dinheiro e diziam que ela iria pagar pelas dívidas do filho. Ela foi agredida com coronhadas, chutes, socos e teve o dedo indicador cortado pelos criminosos. Com um revólver na mão, eles teriam brincado de roleta russa com a vítima.

O grupo deixou a residência por volta das 7h e levaram produtos eletrônicos e um carro. Em seguida, uma das vítimas conseguiu se soltar, libertar os outros e acionar a polícia.

No local haviam câmeras de monitoramento, mas foram arrancadas pelos homens. Duas vítimas prestaram depoimento e a madrasta permanece em um hospital de Atibaia (SP), onde passará por cirurgia devido a lesão.

Foram solicitados exames das vítimas ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: G1.globo.com