Homem é preso com drogas, armas e munições após briga por ponto de tráfico em Bragança

Um homem foi preso na última sexta-feira (19) com armas, drogas e munições dentro de sua própria casa no bairro Henedina Cortez, em Bragança Paulista (SP). O caso aconteceu na Avenida Oito de Maio.

De acordo com a Polícia, tudo começou após uma briga por um ponto de tráfico de drogas no bairro entre o homem e uma mulher. Na ocasião, o homem teria ameaçado a mulher com uma arma de fogo.

Armas, drogas, munições e dinheiro foram apreendidos em Bragança Paulista (Foto: Divulgação / Polícia Militar)

Durante um patrulhamento pelo bairro, os policiais abordaram o homem em um carro. No local, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao ser questionado, o homem confessou ter drogas e armas em sua casa.

Na residência do homem, os policiais encontraram duas armas – uma calibre 12 e outra 22 –, além de 158 munições, sendo duas delas deflagradas, 527 porções de drogas entre maconha, crack e cocaína, tijolo de maconha e pedra bruta de crack.

Os policiais também apreenderam R$ 2,2 mil em dinheiro, além de uma mini balança de precisão utilizada no tráfico.

À Polícia, o homem disse que possuía as armas para sua proteção individual e por ter medo de perder o ponto de tráfico de drogas.

Ele recebeu voz de prisão por tráfico de drogas, sendo encaminhado à delegacia de plantão, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Fonte: G1.globo.com