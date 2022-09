Queijo artesanal de Joanópolis é premiado em concurso mundial

O queijo azul de cabra Dolce Bosco, produzido em Joanópolis, está entre os melhores do mundo. Em um concurso mundial realizado em São Paulo, o queijo produzido na região concorreu com produtos de todo o mundo e se destacou.

O queijo Dolce Bosco foi escolhido como o 2º melhor do mundo no Mundial de São Paulo (Foto: Heloisa Collins/ Arquivo Pessoal)

De Joanópolis para o mundo

A queijeira Heloísa Collins, foi professora universitária por 40 anos e decidiu começar a produzir queijos em 2010.

“Comecei a fazer queijos como um hobby de fim de semana quando comprei o sítio em Joanópolis, no final dos anos 70. Durante 20 anos fiz queijos tradicionais de leite de vaca: frescal, ricota, queijo prato, mussarela para consumo da família. Comecei a fazer queijos mais elaborados, de leite de cabra, nos anos 90”, conta.

No sítio onde mora, ela produz mais de 15 tipos de queijos entre frescos e maturados, todos de maneira artesanal e inspecionados.

“Para o Mundial selecionei e inscrevi 10 variedades. Recebemos 8 prêmios, inclusive o de melhor queijo brasileiro entre os 1200 inscritos. Esse queijo foi o 2º colocado no ranking geral”, diz Heloisa.

Heloísa conta com uma equipe na produção dos queijos e o queijo premiado é servido no restaurante de sua filha, que também é uma das integrantes da equipe.

“Estou muito feliz e satisfeita. Principalmente, estou muito agradecida. Tenho uma excelente equipe de colaboradores, que trabalham em completa sintonia, que gostam e têm orgulho do que fazem”, finaliza.

Além das medalhas recebidas no 2º Mundial de Queijos em São Paulo, no prêmio Queijo Brasil realizado em 2016, Heloísa faturou outra medalha Super Ouro com o queijo Azul de cabra do Brasil.

