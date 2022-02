Rodovia Fernão Dias terá Operação Especial durante o Carnaval

Durante todo recesso prolongado de Carnaval, a Arteris Fernão Dias – concessionária que administra a BR-381 entre Contagem e Guarulhos – irá ampliar os recursos operacionais. Esse reforço terá início na quinta-feira (24/02) e seguirá até a Quarta-feira de Cinzas (02/03). Equipes extras estarão em pontos estratégicos da rodovia e haverá sinalização em trechos específicos ao longo dos 562 quilômetros administrados. O ritmo de obras também será alterado. Pelo perfil no Twitter @Arteris_AFD, o usuário terá informações em tempo real sobre as condições do tráfego. A concessionária também pode ser acionada pelo canal de atendimento ao usuário 0800 283 0381.

Durante o Carnaval, a Arteris Fernão Dias estima que mais de 1 milhão de veículos passem pela BR-381 entre São Paulo e Belo Horizonte. A expectativa é que o fluxo seja mais intenso no trecho paulista entre Guarulhos e Bragança Paulista e no trecho mineiro entre Contagem e Itatiaiuçu.

Horários de maior movimento

Quinta-feira (24/02) – das 18h às 23h

Sexta-feira (25/02) – das 14h às 20h

Sábado (26/02) – das 7h às 15h

Terça-feira (01/03) – das 16h às 20h

Quarta-feira (02/03) – das 07h às 12h

Dicas de segurança

Com alguns cuidados e preparos para a viagem, é possível seguir pelo trajeto sem comprometer a própria segurança e não colocar em risco os demais usuários. A Arteris Fernão Dias dá dicas para um trânsito seguro e uma boa viagem.

Revisão do veículo

Faça a revisão do veículo! Isso garantirá a segurança sua e dos itens que estiver transportando. Verifique: pastilhas e fluído de freios, sistema elétrico e luzes, pneus, alinhamento e balanceamento, níveis de óleo e água no radiador. Você precisa estar preparado para possíveis emergências na estrada.

Planejamento do Trajeto

Se você não está acostumado a fazer determinado percurso, então, estude-o com atenção. Verifique as condições da estrada, tempo de viagem e previsão do tempo. Conheça as áreas de escape da região, faça anotações dos lugares que poderá parar para se alimentar, dormir e abastecer. Deixe separado os valores que espera gastar por dia. Se puder, dê preferência aos sistemas de pagamento automático para pagamento dos pedágios, o que evita o manuseio de papel moeda dando mais segurança para a viagem.

Saúde do motorista

Tenha certeza de que está bem para dirigir e, caso precise, tenha outro condutor apto para lhe substituir. Antes de pegar a estrada, cuide da alimentação, considerando alimentos leves e de costume. Mantenha-se sempre hidratado.

Bagagem

Todo motorista deve evitar o excesso de peso. Lembre-se de ajustar a calibragem dos pneus no caso de carga extra. O peso máximo permitido deve estar informado no manual do veículo. Pastilhas de freio são muito afetadas por excesso de peso, ainda mais em regiões de serra, o que pode ocasionar em problemas mecânicos e até acidentes.

Direção Segura e respeito às leis de trânsito

Respeite os limites de velocidade e a distância entre os carros para evitar acidentes. As leis de trânsito são fundamentais para uma direção segura e um trânsito mais humano. Lembre-se de que a distância maior entre o veículo da frente, permite você frear sem correr o risco de colisão. Dirija com atenção.

Descanse

Não dirija se estiver cansado ou em períodos em que não se sentir confortável. Por isso, não passe longas horas ao volante: faça pausas para alongar os braços e as pernas, evite consumir muito café ou medicamentos para manter-se acordado. Paradas curtas de duas em duas horas para esticar as pernas são importantes para fazer o sangue circular, espantando o sono, assim como paradas mais longas são necessárias em caso de muito cansaço.

Pedágios

Na rodovia Fernão Dias, a tarifa básica de R$ 2,30 é cobrada nas oito praças de pedágio, em ambos os sentidos. O motorista deve programar a viagem, listando as praças de pedágio no trajeto para saber quais serão seus gastos com tarifas e evitar o menor tempo de manuseio com o dinheiro. O site da Arteris Fernão Dias traz todas as informações sobre localizações e valores. A concessionária ainda indica que, sempre que possível, o motorista utilize as cabines de cobrança automática para agilizar o percurso e evitar o contato com o papel-moeda. Vale lembrar que as cabines de pedágio da Arteris Fernão Dias não aceitam pagamentos em cartões.

Praças de pedágio

Em São Paulo:

Km 7,2 – Vargem

Km 65,7 (pista sentido BH) / km 66,6 (pista sentido SP) / km 67,6 (pista sentido BH – via lateral) – Mairiporã

Em Minas Gerais:

Km 545,9 – Itatiaiuçu

Km 597,7 – Carmópolis de Minas

Km 658,3 – Santo Antônio do Amparo

Km 735,5 – Carmo da Cachoeira

Km 805,2 – São Gonçalo do Sapucaí

Km 900,9 – Cambuí

Bases operacionais

A concessionária disponibiliza 12 unidades SOS Usuário – com local adequado para pausa na viagem, banheiro, fraldário, água.

Em São Paulo:

Km 22,2 – Bragança Paulista – pista norte (Base 2)

Km 79,7 – São Paulo – Pista Norte (Base 1)

Em Minas Gerais:

Km 498,9 – Betim – canteiro central (Base 12)

Km 530,050 – Rio Manso – pista sul (Base 11)

Km 574,5 – Itaguara – pista sul (Base 10)

Km 617 – Oliveira – pista norte (Base 9)

Km 650,2 – Santo Antônio do Amparo – pista norte (Base 8)

Km 698 – Lavras – pista norte (Base 7)

Km 752 – Três Corações – pista sul (Base 6)

Km 804,2 – São Gonçalo do Sapucaí – canteiro central (Base 5)

Km 871,4 – Pouso Alegre – canteiro central (Base 4)

Km 918,6 – Camanducaia – pista sul (Base 3)

