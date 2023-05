Rosqueadeira manual ou elétrica? Tudo que você precisa saber

Uma dúvida comum que as pessoas têm na hora de comprar uma rosqueadeira é: optar pela rosqueadeira manual ou uma elétrica?

Primeiramente, é preciso entender qual é a funcionalidade da rosqueadeira, um equipamento muito eficiente para a produção de roscas em vergalhões, em tubos ou em conduítes.

Em segundo lugar, o fato é que conforme o tipo e o porte da construção, talvez seja necessário fazer uso das duas rosqueadeiras, mas na maioria dos casos a escolha de uma delas resolve o problema.

(Foto: Divulgação)

Por isso, se você também tem essa dúvida e não sabe qual das duas opções comprar, não deixe de acompanhar este conteúdo até o final para saber tudo sobre o tema!

O que é uma rosqueadeira elétrica? Entenda mais sobre ela aqui!

Uma rosqueadeira elétrica nada mais é do que um tipo máquina direcionada para uso dentro da construção civil.

O objetivo deste equipamento é a fabricação de roscas, sendo comum a utilização dele dentro de construções com um maior porte.

O seu uso pode ser necessário mesmo naquelas às quais são necessárias as roscas com uma maior frequência e que devem ter espessuras e tamanhos bem específicos.

As roscas que são produzidas por uma rosqueadeira elétrica variam conforme o tipo de tubo e de conduítes, mas também em relação aos vergalhões.

A funcionalidade mais importante desta rosqueadeira é atender a uma demanda maior de instalação no caso do sistema hidráulico da obra ou ainda dos encanamentos para combate a incêndios.

Algumas das vantagens deste tipo de rosqueadeira são as seguintes:

Ela produz roscas em tamanhos bem específicos, conforme seja a necessidade da obra

Ela permite cortar e rosquear tubos, bem como tirar as rebarbas internas

As rosqueadeiras elétricas fabricam, geralmente, roscas que têm o tamanho desde ¼ de polegadas até um máximo de 4 polegadas.

Portanto, no caso da construção exigir que as roscas sejam deste tamanho, vale a pena investir em uma rosqueadeira elétrica.

Em relação a desvantagens, é possível citar a dificuldade para mover este tipo de rosqueadeira, visto que a mesma tem um tamanho grande e um peso bem maior, e é necessário, em geral, fazer a instalação dela.

Portanto, em muitos casos uma rosqueadeira manual pode ser uma melhor opção do que a chamada rosqueadeira fixa, pois a mesma precisa de uma bancada na qual será instalada e ainda a eletricidade para funcionar. Veja também: Correias industriais.

O que é a rosqueadeira manual? Conheça tudo sobre ela agora!

A outra opção de rosqueadeira é a manual, que é chamada também pelo nome de rosqueadeira portátil ou ainda como tarraxa manual.

Esta rosqueadeira é vista como uma opção vantajosa em determinadas construções, pois ao contrário da elétrica, é possível movimentá-la, de modo que você vai conseguir levá-la até o local no qual é necessário fazer uso dela.

Por esse ponto de vista, esta é uma das vantagens mais importantes de usar a rosqueadeira manual em uma obra.

O equipamento é ideal para a produção das roscas que tenham entre 0,5 e 2 polegadas, portanto, fica claro que ainda que seja vantajoso tê-la por conta da sua portabilidade, as roscas que a mesma produz possuem um tamanho menor.

Isso é algo que precisa ser levado em consideração na hora de adquirir a rosqueadeira manual, pois pode ser que você precise de roscas maiores na obra e o equipamento não vai comportar produzi-las.

Uma outra questão que faz com que a rosqueadeira manual seja a melhor opção é que não há a necessidade de usar eletricidade para que ela funcione.

Afinal, como o próprio nome indica, a rosca é produzida de maneira manual em sua confecção, o que torna o trabalho mais artesanal e prático, mas também pode ser mais demorado.

Por conta disso, a indicação principal do uso desta rosqueadeira é em construções que tenham um porte bem menor, já que você vai precisar de mais tempo para confeccionar as roscas no formato de tubos.

Qual é a melhor opção de rosqueadeira?

Explicados os dois tipos de rosqueadeiras, fica então o questionamento: qual dos dois é o melhor para usar?

Bom, pelo que foi explicado, tudo vai depender de qual é a finalidade do uso e as necessidades da sua obra.

Isso porque tanto a rosqueadeira manual quanto a rosqueadeira elétrica possuem especificidades que são próprias delas, sendo eficazes em demandas distintas.

O que você precisa considerar são questões como a necessidade de mover de lugar a rosqueadeira, se o local conta ou não com energia elétrica, o tamanho necessário das roscas e ainda a rapidez para terminar a obra.

Tudo isso precisa ser levado em conta para que você possa fazer a melhor escolha para sua obra e, muitas vezes, pode ser ideal o uso das duas máquinas em conjunto.

A melhor opção é sempre você fazer uma pesquisa e entender qual é a sua real necessidade para saber qual das duas opções comprar ou, ainda se o ideal é ter os dois modelos para realizar a obra de uma forma melhor.

Pode ser que você precise da rosqueadeira manual para pontos específicos da obra, mas no geral a elétrica seja quem vai ter a maior demanda na produção das roscas.

Quando você tem esse conhecimento, então fica muito mais fácil tomar a decisão correta de compra para realizar um trabalho melhor e mais adequado.

Conclusão

Como visto aqui, há muitas dúvidas quando alguém precisa comprar uma rosqueadeira manual a respeito de qual seria a opção mais adequada, o produto tipo manual ou elétrico.

Neste texto, mostramos um pouco sobre cada tipo, explicamos quais as suas indicações e vantagens e, também, as desvantagens que os modelos possuem, para que você possa avaliar bem antes de tomar a sua decisão final.

O melhor é sempre que você analise a necessidade de uso e, além do mais, compre o produto de uma empresa experiente e qualificada no mercado, como a Ferrari, para ter um equipamento de excelência para sua obra.

Fonte: Assessoria de Imprensa