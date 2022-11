Como fazer um logo para loja de eletrodomésticos

Primordialmente, o logotipo de um empreendimento é fundamental para que as pessoas criem identidade com a marca. Nesse sentido, uma das primeiras etapas a serem desenvolvidas é a criação do logo, visando que o mesmo transmita as características da empresa para o cliente e consequentemente deixe sua marca no mercado. Todavia, sabendo disso, resolvemos mostrar como criar uma logomarca para eletrodomésticos.

Antes de entrarmos no texto é importante que você saiba qual é seu público. Assim sendo, isso vai ser fundamental na criação do logo, pois através dessa informação você irá direcionar o logotipo de forma que as pessoas entendam sua mensagem.

(Imagem Ilustrativa de Andrea Piacquadio por Pexels)

Como criar um logo?

A saber, o logotipo deve ser algo que cause impacto e gere conexão com seus clientes. Assim sendo, o primeiro passo para fazer um logo de sucesso é criar algo simples e fácil de se identificar. Nesse sentido, seja sucinto na sua mensagem mesmo precisando chamar atenção, a maioria das logos de sucesso são simples. Nesse sentido, podemos lembrar de marcas como Nike, Adidas e Magazine Luiza. São empreendimentos conhecidos pela sua identidade visual.

Outro ponto, é que ao criar um logo você deve fazer duas coisas: saber qual seu público alvo e transmitir a mensagem da sua empresa. Nesse sentido, caso uma empresa de eletrodoméstico especializada em frigobar queira criar uma identidade, deve seguir o que citamos anteriormente.

Para descobrir o público-alvo, a maioria das pessoas pesquisam como seus concorrentes estão se posicionando. Ainda mais, o principal é a idade e estilo de vida das pessoas que consomem a marcar. Assim sendo, um cliente que compra um frigobar normalmente tem entre 25 anos a 55. São pessoas que já têm uma situação financeira melhor, já que estão se dando ao luxo de ter um item que poucos brasileiros possuem.

A saber, diante do que foi citado acima, podemos trabalhar a identidade visual da empresa. Todavia, a marca irá ao encontro de seu público-alvo facilitando o cliente que vai ter um fornecedor com suas características.

Como gerar identidade com meu público através da logo?

Primordialmente, devemos sempre pensar em transmitir a marca da loja de maneira leve. Contudo, ao passar por essa etapa é necessário que o logo desperte emoções ou marque de fato a vida do seu público. Vamos pensar no logo do YouTube, por exemplo. A maioria das pessoas não precisam ler para saber que o aplicativo vermelho transmite conteúdo diário e de forma diferente.

Antes de mais nada, é esse tipo de identidade que sua empresa de eletrodomésticos deve gerar. Nesse sentido, mesmo no início do empreendimento você deve pensar se sua marca durará 10, 30 ou 50 anos, ou será apenas para um evento como a black friday? Essa vai ser a mesma marca que será reconhecida posteriormente. Nesse sentido, tente ser algo que marque seu cliente.

Outro ponto interessante é que sua marca vai gerar identidade através do tempo. Por mais que atualmente existam ferramentas como Google Ads e Facebook Ads, que podem ser aceleradores com publicidade paga. Contudo, só o tempo irá gerar identidade da sua marca no mercado de eletrodoméstico.

Como fazer com que as pessoas lembrem da minha logomarca?

Inicialmente, existem três fatores que podem influenciar para que sua logomarca seja lembrada. Tempo, bom atendimento e qualidade do produto: através desses três pilares sua marca com certeza vai ser reconhecida e bem avaliada pelos clientes

Tempo

Como dissemos anteriormente, por mais que existam várias formas de intensificar e achar seu público atualmente, a sua marca precisa de consolidação no mercado, Não adianta nada você gerar identidade com o cliente e não durar tempo o suficiente para que sua marca seja realmente conhecida na sua região.

Bom atendimento

Independentemente de ser online ou presencial, é fundamental que seus clientes sejam bem atendidos no momento da compra do seu produto. Nesse sentido, isso irá transmitir a qualidade do seu serviço e reforçar sua marca no mercado.

Qualidade

Não adianta utilizar os dois fatores anteriores se o produto não é de qualidade. Assim sendo, tente escolher as melhores marcas de eletrodomésticos para a loja. Todavia, reforçando a qualidade do seu serviço.

Afinal, como eu crio uma logomarca para loja de eletrodoméstico?

Basicamente, você tem duas opções para criar sua logomarca. Criando em sites que irão deixá-la pronta de acordo com o que você queira ou contratando o designer. Mas não esqueça do que citamos acima, para fazer uma logomarca memorável para seu negócio.

Essa é uma etapa muito relevante que a maioria das pessoas muitas vezes não dão atenção. Assim sendo, siga as recomendações de tentar identificar qual é o seu público ideal e direcionar para as pessoas que gostam e precisam comprar eletrodomésticos.

A saber, toda casa precisa de algum tipo de eletrodoméstico, logo tente gerar identidade com esse tipo de público para poder transmitir de fato a identidade da sua empresa.

Por fim, busque seguir todas as recomendações do texto para gerar o melhor logo de eletrodomésticos da sua região.

Fonte: Assessoria de Imprensa