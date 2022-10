Utilidades Domésticas: Como limpar geladeira de inox

Quer saber como limpar geladeira de inox? Então veio ao lugar certo.

Uma das razões pelas quais os aparelhos de aço inoxidável são tão prevalentes nas cozinhas é porque são resistentes à ferrugem e à corrosão. Embora possam parecer bonitos, não se deixe enganar pelo termo inox, pois esses aparelhos parecem ser um ímã para manchas.

Os dois maiores culpados são manchas de água e impressões digitais, mas mesmo eles não são um problema tão grande assim que você não possa aprender a limpar uma geladeira de aço inoxidável.

(Imagem Ilustrativa: Pexels)

Se você já possui eletrodomésticos de inox, sabe desse problema, mas se está pensando em adquiri-los, este é o seu alerta. Uma das razões mais importantes para limpar uma geladeira de aço inoxidável é que sujeira e poeira podem colocar seus melhores aparelhos em risco de ferrugem.

Outra razão para limpar uma porta de geladeira de aço inoxidável é mantê-la brilhante e nova. A maioria das pessoas julga você com base na limpeza da sua cozinha e, como parte central da sua cozinha, todos olham para a sua geladeira.

Veja abaixo, como limpar geladeira de inox.

Como limpar geladeira de inox: Dicas fáceis de fazer

Ao aprender a limpar uma geladeira de aço inoxidável, você pode usar produtos de limpeza de aço inoxidável comerciais que contêm produtos químicos agressivos, mas é provável que eles não forneçam os resultados que você deseja. Portanto, adote essas dicas abaixo e veja como sua geladeira vai ficar limpa.

Limpando sua geladeira de aço inoxidável com óleo de bebê e detergente

Ao limpar uma porta de geladeira de aço inoxidável, para obter melhores resultados, vá com o grão. Para descobrir a direção do grão, procure as estrias no aço, toda a porta deve estar em uma direção. Alças ou botões podem ter uma direção diferente, então preste atenção.

Para limpar sua geladeira, aplique uma pequena quantidade de detergente diretamente no pano de limpeza. Adicione água suficiente para umedecer o pano e use o pano úmido para limpar ao longo do grão.

Para impressões ou marcas mais difíceis de remover, pode ser necessário limpá-las várias vezes. Seque qualquer mancha com uma toalha limpa.



Para polir sua geladeira, use óleo de bebê ou até mesmo óleo mineral. Aplique algumas gotas do óleo em outro pano limpo. Limpe em qualquer direção seguindo o grão do aço inoxidável. Evite usar uma toalha de papel para limpar a geladeira, pois deixa fiapos para trás.

Limpeza de aço inoxidável com vinagre branco e azeite

Usando um pano de microfibra, borrife uma pequena quantidade de vinagre branco no pano ou diretamente na geladeira. Limpe a superfície seguindo a direção do grão do aço. Você pode precisar reaplicar vinagre branco várias vezes para limpar a geladeira de toda a sujeira.

Você também pode limpar sua máquina de lavar louça com vinagre , tanto por dentro como por fora. Use um pano limpo e passe um pouco de azeite para polir o aço. Sempre siga a direção do grão e limpe o excesso de resíduos de óleo com um pano limpo separado.

Usando limpador de vidro para limpar sua geladeira inoxidável escovada

As impressões digitais são a pior coisa do aço inoxidável, mas com limpador de vidro e um pouco de graxa de cotovelo, você pode removê-las facilmente. Borrife um pano de microfibra e esfregue diretamente na geladeira em movimentos circulares.

Repita até que todas as impressões digitais tenham desaparecido. Nunca borrife limpador de vidro diretamente na geladeira, pois pode deixar marcas de respingos e pingos, o que significa mais trabalho para você.

Limpando sua geladeira com água e um pano

Para limpar eletrodomésticos de aço inoxidável, você ficará surpreso com a eficácia da água morna e um pano que não solte fiapos na geladeira e nas bancadas. Quando se trata de um limpador de cozinha não tóxico , não fica muito melhor do que a água pura.

Depois de limpar a geladeira seguindo o grão, use uma toalha seca para evitar que manchas de água apareçam.

Faça o polimento com um pano de microfibra ou um pano de polimento especial. Esses panos absorvem a água e removem efetivamente a maioria das manchas.

Bicarbonato de sódio como limpador de aço inoxidável natural

O bicarbonato de sódio é um dos vários limpadores de bricolagem para aço inoxidável, mas é confuso. A vantagem desse método de limpeza é que, uma vez limpa, sua geladeira parecerá que acabou de sair da loja.

Para limpar a parte externa da geladeira ou como limpar panelas de aço inoxidável , faça uma pasta de bicarbonato de sódio com água e bicarbonato de sódio, mergulhe um pano de limpeza nela e esfregue suavemente na geladeira ou panelas e frigideiras.

Para ajudar a minimizar a bagunça no chão durante a limpeza da geladeira, coloque um lençol ou toalhas velhas para pegar qualquer gotejamento.

Promoções Black Friday

Com o Black Friday se aproximando, esse pode ser um ótimo período para conseguir sua tão sonhada geladeira de inox. Se está interessado, veja as melhores promoções de Black Friday aqui.

Fonte: Assessoria de Imprensa