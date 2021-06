Serviço de bloqueio de telemarketing do Procon-SP cresce 76% em 2021

Primeiro cadastro de bloqueio de chamadas de telemarketing do país, o “Não me ligue” do Procon-SP, criado em 2008, registrou um aumento de 76,4% no número de inscrições de janeiro a abril deste ano, comparado ao mesmo período de 2020. Foram 26.223 contra 14.864. De acordo com Fernando Capez, diretor executivo da entidade, o serviço soma quase três

milhões de telefones cadastrados no total.

(Imagem Ilustrativa: Dariusz Sankowski por Pixabay)

Na avaliação de Capez, os números mostram, de um lado, que o sistema funciona e, de outro, medidas “desesperadas” das empresas diante da crise.

“À medida que a crise avança, as empresas apelam para todo tipo de tática de propaganda abusiva, quase sempre com resultados desastrosos. Na lista de mais reclamados, atuais, além do consignado, no topo do ranking, chama a atenção clínicas populares e serviço funerário. Já dobramos o número de multas”, explicou Fernando Capez.

Os consumidores do Estado de São Paulo que se sentem desrespeitados com a prática podem registrar os números de telefone de sua titularidade, fixo ou celular, no site do Procon-SP. Veja aqui.

Fonte: Assessoria de Imprensa Procon SP