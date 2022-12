Suspeito de matar esposa a facadas se entrega à polícia em Bragança Paulista

O suspeito de matar a esposa de 23 anos a facadas na semana passada, se entregou à polícia nesta terça-feira (6), em Bragança Paulista.

Tainara Teixeira de Souza foi encontrada morta em casa, na quarta-feira (30), no bairro da Penha. O marido era apontado pela Polícia Civil como principal suspeito do crime e estava sendo procurado.

Mulher é morta a facadas pelo marido em Bragança Paulista (Foto: Reprodução/ Google Street View)

O homem foi até a delegacia acompanhado de dois advogados e prestou depoimento. Para a polícia, o homem confessou o crime, mas disse que agiu em legítima defesa.

A delegada responsável pelo caso informou ao g1 que não acredita na versão do suspeito, por causa do histórico recente de brigas do casal. Em uma das brigas, Tainara teria chegado a acionar a polícia.

De acordo com a polícia, o homem foi encaminhado para a cadeia de Piracaia. Ele vai passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (7). O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

O caso

A mulher de 23 anos foi morta a facadas nno dia 30 de novembro no bairro da Penha em Bragança Paulista (SP). Tainara Teixeira de Souza era dona de casa e mãe de dois filhos.

Segundo a Polícia Civil, o homicídio aconteceu na casa onde o casal morava e quando os policiais chegaram a mulher já estava morta. Ela tinha pelo menos nove perfurações.

Em entrevista ao g1, a avó da vítima lamentou a morte precoce da neta. “Ela era muito bonita, parecia uma índia e tinha um cabelão grande. Era uma boa mãe. Cuidava dos meninos, levava para a escola e corria atrás das coisas. Não merecia o que aconteceu”, disse.

Fonte: G1.globo.com