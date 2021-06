3ª etapa da Campanha de Vacinação Contra Influenza começa no dia 9

A 3ª fase da Campanha de Vacinação contra a gripe começará em Atibaia na próxima semana, a partir do dia 9 de junho, incluindo entre os grupos prioritários: integrantes das Forças Armadas, de segurança e de salvamento; pessoas com comorbidades e outras condições clínicas especiais ou com deficiência permanente; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário e portuários; funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas. Atualmente, a Campanha está imunizando gestantes, puérperas, trabalhadores da Saúde, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos e professores.

(Imagem Ilustrativa: Klaus Hausmann / Pixabay)

Segundo o balanço da campanha divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Atibaia imunizou até quinta-feira, dia 27 de maio, 6.521 crianças de 6 meses a menores de 6 anos, cerca de 62,6% da população estimada nessa faixa etária. Em relação aos outros grupos prioritários da 1ª fase, foram 972 gestantes e 160 puérperas (62% da população estimada) vacinadas e 2.835 trabalhadores da Saúde (55,6%). Já em relação à adesão dos grupos prioritários incluídos na 2ª fase – pessoas com 60 anos ou mais e professores das redes pública e privada -, a cobertura vacinal ainda não atingiu 50% da população estimada: foram imunizados 9.405 idosos (36,8%) e 734 professores (41,1%), de acordo com o último levantamento divulgado.

A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é atingir uma cobertura vacinal mínima de 90% do público-alvo e Atibaia vacinou pouco mais de 46% das pessoas que pertencem aos grupos prioritários da 1ª e da 2ª etapas da Campanha. Ainda assim, a cidade se sobressai na comparação com o Brasil: a cobertura vacinal por grupo prioritário é de 49,5% das crianças, 48,4% das puérperas e 44,2% das gestantes, 36,2% dos trabalhadores da Saúde e 27,1% dos idosos do país.

A 3ª etapa da Campanha amplia a vacinação a partir do dia 9 de junho e passa a incluir os novos grupos prioritários, estendendo-se até o dia 9 de julho. A vacina contra a gripe imuniza contra 3 cepas do vírus Influenza e está disponível nos 14 postos relacionados abaixo. Como ainda não há estudos sobre a aplicação conjunta das vacinas contra a gripe e contra a Covid-19, a recomendação do Ministério da Saúde é de que grupos prioritários tomem primeiro a vacina contra a Covid e depois a vacina contra a gripe, após um intervalo mínimo de 14 dias.

Confira os postos de saúde com vacinação contra influenza em Atibaia:

– UBS Centro – Rua Castro Faffe, 201 – Centro;

– UBS Alvinópolis – Rua Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis;

– UBS Ana Cecília Batista de Sá – Rua Ouro Preto, 700 – Flamenguinho;

– UBS Santa Clara – Av. Flávio Pires de Camargo, 1200 – Caetetuba;

– USF Cerejeiras – Rua Washington Luís, 180 – Jd. Cerejeiras;

– USF Ana Nery (USF Imperial) – Rua Pacaembu, S/N – Imperial;

– USF Majuca Macedo (UBS Portão) – Rua Antonio Cunha Leite, S/N – Portão;

– USF Itapetinga – Rua Gerânios, 25 – Retiro das Fontes;

– UBS Maracanã – Rua João Neto, 580 – Maracanã;

– USF Pompeu Vairo (Rio Abaixo) – Estrada do Mingu, S/N – Rio Abaixo;

– USF Boa Vista – Estrada Municipal Juca Sanches, S/N – Boa Vista;

– UBS Tanque – Estrada Velha de Bragança Paulista, 2450 – Tanque;

– USF Cachoeira – Estr. da Cachoeira, S/N – Cachoeira;

– USF São José – R. Mantiqueira, s/n – Caetetuba.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia