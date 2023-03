Ação social do Março Lilás será realizada no dia 18 de março no bairro do Portão

A Secretaria de Saúde de Atibaia, em parceria com a Associação Alpes Estância Santa Maria do Portão, vai realizar no dia 18 de março uma ação social como parte do Março Lilás, oferecendo à população uma série de atividades importantes para a saúde. A iniciativa ocorrerá das 13h às 16h na sede da associação (Av. Espraiada, 555).

Haverá palestras sobre saúde da mulher e prevenção de acidentes com animais peçonhentos; atualização de vacinas para adultos contra Covid-19, febre amarela, sarampo, caxumba e rubéola; aferição de pressão arterial; teste de glicemia capilar e testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

(Imagem Ilustrativa de Denise por Pixabay)

O mês de março marca um período de atenção especial à saúde da mulher. Além de estar relacionado ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8, o Março Lilás é dedicado também à campanha de prevenção e combate ao câncer de colo uterino.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de útero é o terceiro mais frequente entre a população feminina no Brasil (atrás do câncer de mama e de colorretal) e a quarta causa de morte de mulheres. A principal e mais eficaz prevenção ao câncer do colo do útero é a vacinação contra o HPV, antes do início da vida sexual, e o exame preventivo (Papanicolau).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia