Atibaia abre cadastro de vacinação contra Covid-19 para 50 a 59 anos

A Prefeitura de Atibaia abriu o cadastro para agendamento da vacinação contra Covid-19 das pessoas de 50 a 59 anos. O cadastro deve ser feito pelo endereço http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid ou pelos telefones (11) 9.7950-0052 / (11) 9.8711-1583 / (11) 9.4164-3190. O atendimento por telefone funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 12h e das 13 às 17h. É importante também realizar o cadastro no site “Vacina Já”, do governo estadual, disponível no link www.vacinaja.sp.gov.br, para agilizar a imunização.

O início da vacinação das pessoas com 50 a 59 anos acontece na próxima sexta-feira, 18 de junho, sempre por agendamento.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

O cadastro para agendamento da vacina contra Covid-19 é liberado para as diversas faixas etárias conforme a campanha de vacinação avança para os demais grupos prioritários e, depois de realizado, basta aguardar o contato de um profissional da Secretaria Municipal de Saúde informando data, horário e local da imunização. Nesta plataforma de cadastro pela internet, que foi aprimorada no início de abril, o cidadão ainda receberá por e-mail a confirmação da data de vacinação e poderá acompanhar o andamento pelo sistema, que é atualizado quando há definição do agendamento da vacinação.

Depois de confirmado o agendamento, a Secretaria de Saúde solicita que seja respeitado o horário marcado para evitar aglomerações. No momento da vacinação, é necessário apresentar documento de identidade com foto (RG e/ou CNH), CPF e comprovante de residência.

Atibaia vai realizar nesta semana também a vacinação de pessoas com mais de 18 anos com comorbidades, gestantes acima de 18 anos e profissionais da educação de 18 anos a 44 anos. O município já aplicou um total de 59.120 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 39.328 de primeira dose e 19.792 de segunda dose, de acordo com dados atualizados até 11 de junho.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia