Atibaia abre cadastro de vacinação contra Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos

A Prefeitura de Atibaia abriu o cadastro da vacinação contra Covid-19 para crianças a partir dos 5 anos de idade por meio da plataforma http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid . O cadastro irá agilizar o agendamento, que será liberado assim que houver doses disponíveis para a faixa etária dos 5 aos 11 anos. Quando o agendamento estiver aberto, será necessário acessar a mesma plataforma informando o CPF e a data de nascimento da criança e, havendo vagas disponíveis, escolher data, horário e local da vacinação.

(Imagem Ilustrativa: pearson0612 / Pixabay)

É importante ressaltar que o CPF é obrigatório para o agendamento, dessa forma os pais ou responsáveis devem providenciá-lo caso a criança a ser vacinada ainda não o tenha (as agências dos Correios emitem CPF na hora). Também vale lembrar que a partir de 12 anos a vacinação em Atibaia acontece em sistema de livre demanda, ou seja, basta comparecer a uma sala de vacinação do município para receber a vacina.

Para crianças de 5 a 11 anos a efetivação do agendamento está condicionada à disponibilidade de vacinas, portanto, caso não seja possível agendar em um primeiro momento, o munícipe deverá aguardar o envio de mais doses destinadas a essa faixa etária e tentar agendar novamente em momento posterior. É possível acompanhar o andamento da campanha de vacinação e a chegada de novas remessas na cidade pelos canais de comunicação oficiais da Prefeitura (Site, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube). Depois de confirmado o agendamento, a Secretaria Municipal de Saúde solicita que seja respeitado o horário marcado para evitar aglomerações. No momento da aplicação da vacina, será necessário apresentar documento com foto e comprovante de residência.

Para agilizar a imunização de qualquer faixa etária ou grupo é importante também realizar o cadastro no site “Vacina Já”, do Governo do Estado de São Paulo, disponível no link www.vacinaja.sp.gov.br .

Segundo dados atualizados nesta quinta-feira, 13 de janeiro, o município de Atibaia já aplicou um total de 288.246 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 127.836 de primeira dose, 117.353 de segunda dose, 39.514 de terceira dose ou dose adicional e 3.543 de dose única, o que significa que cerca de 91,2% da população total já tomou ao menos uma dose ou dose única.

Tire suas dúvidas sobre a vacinação para crianças de cinco a 11 anos

A Prefeitura de Atibaia abriu o cadastro da vacinação contra Covid-19 para crianças a partir dos 5 anos de idade por meio da plataforma http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid. O cadastro irá agilizar o agendamento, que será liberado assim que houver doses disponíveis para a faixa etária dos 5 anos aos 11 anos. É necessário fazer o cadastro com o CPF da criança.

E para as crianças que não possuem ou desconhecem seu CPF?

Basta os pais ou responsáveis irem em uma agência dos Correios, que o número sai na hora.

A vacinação será direto nas unidades ou por agendamento?

Será por agendamento via site da Prefeitura, no mesmo link do cadastro http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid . Mas o agendamento será liberado apenas quando as doses forem disponibilizadas para Atibaia. Com o agendamento aberto, o acesso à plataforma será com o CPF da criança e data de nascimento, em que será possível escolher data, horário e local de vacinação.

É de extrema importância que também seja feito cadastro no site “Vacina Já”, do Governo do Estado de São Paulo, disponível no link www.vacinaja.sp.gov.br.

Como será a vacinação?

De acordo com o cronograma do Estado, a vacinação ocorrerá das crianças mais velhas (11 anos) para as crianças mais novas (cinco anos), sempre de acordo com a quantidade de doses disponibilizadas para nosso município.

A vacinação das crianças é realmente necessária?

Sim, pois 300 crianças entre cinco e 11 anos vieram a óbito em decorrência da COVID-19 no Brasil e pelo menos 1400 foram diagnosticadas com a Síndrome Inflamatória Multissistêmica. Sem falar, que essas crianças correm mais risco diante de novas variantes, como a Ômicron, que é altamente transmissível.

A quantidade da dose é a mesma do adulto?

Não, a quantidade será de 0,2 ml, pois é a quantia comprovada ser suficiente para proteção deste público.

Qual é o tempo de intervalo entre a 1ª e 2ª dose?

Será de oito semanas.

A vacina tem algum efeito colateral? Caso dê reação, é a mesma de adultos?

Os efeitos colaterais mais comuns das vacinas em crianças analisados tanto nos Estados Unidos quanto na Europa foram os mesmos dos adultos, como dor, vermelhidão e inchaço no local da injeção, cansaço, dor de cabeça, dores musculares e calafrios. Casos graves são bem raros.

Um dos casos raros são problemas com miocardite e pericardite em crianças após a vacinação. Porém, dois estudos foram publicados nos últimos dias mostrando que o risco de miocardite após a vacinação é muito baixo. O risco de miocardite em crianças é maior quando elas contraem a COVID-19.

Qual é a eficácia da vacina em crianças?

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, onde a vacina da fabricante Pfizer já é aplicada em crianças de 5 a 11 anos, a eficácia do imunizante nesse público é de mais de 90%.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia