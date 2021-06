Atibaia abre cadastro on-line para vacinação de profissionais de Educação maiores de 18 anos

Mais um cadastro on-line referente à vacinação contra Covid-19 foi disponibilizado esta semana pela Secretaria de Saúde de Atibaia, desta vez para profissionais da área da Educação maiores de 18 anos. A inscrição está disponível por meio do link: http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid/educacao .

No dia da vacinação, para receber a dose será necessário apresentar um documento original com foto, CPF, holerite e comprovante de inscrição no Vacivida com QR Code impresso.

(Imagem Ilustrativa de Wilfried Pohnke por Pixabay)

Grávidas e puérperas sem comorbidades

Esta semana a Secretaria de Saúde já havia disponibilizado o cadastro on-line ( http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid/gestantes ) para gestantes e puérperas (até 45 dias) sem comorbidades. O cadastro é válido para maiores de 18 anos e também há a opção de efetuá-lo procurando uma unidade de saúde para agendar a vacina.

Neste público-alvo, para receber a vacina será necessário comprovar a gestação por meio de cartão da gestante ou laudo. Já as puérperas (até 45 dias) deverão apresentar certidão de nascimento ou declaração de nascimento da criança.

Pessoas com comorbidades

Vale lembrar que em Atibaia a Prefeitura também disponibiliza uma plataforma on-line exclusiva de cadastramento da vacinação contra Covid-19 para pessoas com comorbidades. Esse cadastro pode ser realizado por meio do link: http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid/login_comorbidade.php .

Esse público deverá comprovar a comorbidade apresentando comprovantes como exames, receitas, relatório ou prescrição médica em que conste o CRM do médico responsável. Após a realização do cadastro, o munícipe será informado sobre data, horário e local da vacinação. No caso dos doentes renais crônicos em hemodiálise, eles serão imunizados no local onde fazem tratamento. Entre as comorbidades incluídas no plano de vacinação contra Covid-19 estão diabetes, doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, imunossuprimidos, obesidade mórbida e cirrose hepática. A lista completa pode ser consultada em: http://www.prefeituradeatibaia.com.br/wp-content/uploads/2021/05/Lista-de-Comorbidades-contempladas-para-vacina%C3%A7%C3%A3o-de-Covid-1.pdf .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia