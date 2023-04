Secretaria de Saúde de Atibaia reorganiza aplicação das vacinas contra a pólio e tríplice viral

A Secretaria de Saúde de Atibaia informa que reorganizou a disponibilidade das vacinas contra a poliomielite e tríplice viral no município, definindo um cronograma de aplicação com dias específicos para cada unidade de saúde. A medida foi tomada após o Ministério da Saúde sinalizar racionamento no envio de algumas das vacinas do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e busca garantir um melhor aproveitamento das doses recebidas, prevenindo perdas de oportunidade de vacinação e desperdício dos frascos de imunizantes.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Para prevenir a desassistência de vacinas, a racionalização da disponibilização permanecerá em vigor até que os estoques sejam normalizados, funcionando de forma diferenciada nas 15 unidades de saúde com sala de vacina do município. Em relação à tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba, a abertura dos frascos multidose acontecerá em dias da semana específicos (veja lista abaixo) em nove postos:

BOA VISTA – QUARTA

CACHOEIRA – QUINTA

CEREJEIRAS – QUARTA

FLAMENGUINHO – QUINTA

ITAPETINGA – TERÇA E QUARTA

MARACANÃ – QUARTA

RIO ABAIXO – QUARTA

RIO ACIMA – SEXTA

SÃO JOSÉ – TERÇA

Alvinópolis, Centro, Jardim Imperial, Portão, Santa Clara e Tanque, por sua vez, oferecerão a vacina tríplice diariamente, com a abertura de um frasco multidose por dia. Nessas unidades e nos postos do Cerejeiras e Itapetinga, os frascos da Vacina Oral Poliomielite (VOP) serão abertos semanalmente, às segundas-feiras. Como o frasco da vacina contra a paralisia infantil tem validade de 5 dias após aberto, a aplicação será realizada ao longo da semana.

Já nas unidades do Boa Vista, Cachoeira, Flamenguinho, Maracanã, Rio Abaixo, Rio Acima e São José, os frascos de VOP serão abertos quinzenalmente, sendo necessário entrar em contato com o posto para verificar a disponibilidade.

Confira a relação das unidades e seus respectivos horários para vacinação (de segunda a sexta-feira), endereço e telefones de contato:

UBS Alvinópolis – Antonio de Pádua Alonso – 8h às 16h30

R. Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis

(11) 4414-1350 / (11) 4412-8412

USF Boa Vista – Carmelina Silveira Cintra – 8h às 15h30

Estr. Municipal Juca Sanches, s/n, Centro Rural – Boa Vista

(11) 4494-8170

USF Cachoeira – José Francisco Faria – 8h às 15h30

Estr. da Cachoeira, s/n – Cachoeira

(11) 9.4808-3781 / (11) 9.8634-0057

UBS Centro – Dr. Oswaldo Paccini – 8h às 18h30

R. Castro Fafe, 201 – Centro

(11) 4414-6500

Vacina 4414-6501

Farmácia 4414-6523

Odonto 4414-6528

USF Cerejeiras – Pedro Maturana – 8h às 16h30

R. Washington Luis, 180 – Jardim Cerejeiras

(11) 4418-2065 / (11) 4413-2929

UBS Flamenguinho – Ana Cecília Batista de Sá – 8h às 16h30

R. Ouro Preto, 700 – Alvinópolis

(11) 4411-6871

USF Itapetinga – 8h às 15h30

R. Gerânios, 25 – Retiro das Fontes

(11) 4412-3919 / (11) 4411-1458

USF Jardim Imperial – Ana Nery – 8h às 16h30

R. Maracanã s/n – Jardim Imperial

(11) 4413-0811 / (11) 4418-2067 / (11) 4413-0221

UBS Maracanã – Jarbas Pereira de Araújo – 8h às 15h30

R. Joaquim Cintra Sobrinho s/n – Maracanã

Recepção: (11) 4415-1690

UBS Portão – Majuca Macedo – 8h às 16h30

R. Antonio da Cunha Leite, s/n – Portão

(11) 4416-3004

USF Rio Abaixo – Farmacêutico Pompeu Miguel Vairo – 8h às 15h30

Fazenda Santa Izabel, s/n – Rio Abaixo

(11) 4416-4811

UBS Rio Acima – Maria Ignácio Borges – 8h às 15h30

R. Maria Luiza Rocca Borges, s/n – Rio Acima

(11) 4415-1170

UBS Santa Clara – 8h às 15h30

Av. Dr. Flávio Pires de Camargo, 1.200 – Caetetuba

(11) 4411-9952 / (11) 4402-3276

USF São José – 8h às 15h30

R. Mantiqueira, s/n – Caetetuba

(11) 4418-3070

UBS Tanque – Maria Anunciação Zeni Capodeferro – 8h às 16h30

Estr. Velha de Bragança Paulista, 2.450 – Tanque

(11) 4416-1337 / (11) 4416-1420

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia