Atibaia abre postos de saúde para aplicar doses contra Covid-19 sem agendamento

As unidades de saúde de Atibaia estão abertas nesta semana para vacinação de 1ª, 2ª e 3ª doses contra a Covid-19, sem necessidade de agendamento, aderindo à campanha nacional de megavacinação, que tem como objetivo incentivar a população a voltar aos postos de vacinação para tomar a segunda dose ou a dose de reforço.

Estão sendo aplicadas, em qualquer uma das unidades com sala de vacinação, a 1ª dose para maiores de 12 anos e a 2ª dose para maiores de 18 anos de CoronaVac (vacinados até 25/10) e AstraZeneca (vacinados até 26/9). No caso da Pfizer, podem receber a 2ª dose pessoas de 12 a 17 anos vacinadas até 26/9 e acima de 18 anos imunizadas com a 1ª dose até 30/10. A 3ª dose/adicional está liberada para pessoas de 18 anos ou mais, desde que tenham completado o esquema vacinal até 20 de junho.

(Imagem Ilustrativa de Wilfried Pohnke por Pixabay)

No total, são 15 unidades de saúde (confira relação das unidades e endereços mais abaixo) oferecendo na cidade a vacina contra Covid-19 sem agendamento. O horário de funcionamento é das 8h às 16h, com exceção da UBS do Centro, que estará aberta das 8h às 19h. É importante levar o cartão de vacinação e documento com foto. A imunização contra Covid-19 tem sido realizada mediante agendamento em Atibaia para evitar filas e aglomerações, mas, em diversas oportunidades, a Secretaria de Saúde promove “livre demanda” para agilizar ainda mais o ritmo de aplicação das vacinas.

De acordo com dados atualizados até sexta-feira (19), Atibaia já aplicou um total de 248.519 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 125.076 de primeira dose, 107.697 de segunda dose, 12.214 de terceira dose/adicional e 3.532 de dose única, o que significa que 89,3% da população total tomou ao menos uma dose ou dose única e 77,2% está com esquema vacinal completo.

Confira os postos de saúde com vacinação contra Covid-19 em Atibaia:

– UBS Centro – Rua Castro Faffe, 201 – Centro;

– UBS Alvinópolis – Rua Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis;

– UBS Ana Cecília Batista de Sá – Rua Ouro Preto, 700 – Flamenguinho;

– UBS Santa Clara – Av. Flávio Pires de Camargo, 1200 – Caetetuba;

– USF Cerejeiras – Rua Washington Luís, 180 – Jd. Cerejeiras;

– USF Ana Nery (USF Imperial) – Rua Pacaembu, S/N – Imperial;

– USF Majuca Macedo (UBS Portão) – Rua Antonio Cunha Leite, S/N – Portão;

– USF Itapetinga – Rua Gerânios, 25 – Retiro das Fontes;

– UBS Maracanã – Rua João Neto, 580 – Maracanã;

– USF Pompeu Vairo (Rio Abaixo) – Estrada do Mingu, S/N – Rio Abaixo;

– USF Boa Vista – Estrada Municipal Juca Sanches, S/N – Boa Vista;

– UBS Tanque – Estrada Velha de Bragança Paulista, 2450 – Tanque;

– USF Cachoeira – Estr. da Cachoeira, S/N – Cachoeira;

– USF São José – R. Mantiqueira, s/n – Caetetuba;

– UBS Rio Acima – R. Maria Luiza Rocca Borges, s/n – Rio Acima.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia