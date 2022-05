Atibaia começa a vacinar novos públicos contra Influenza

Começou na segunda-feira (9) em Atibaia a vacinação contra Influenza para novos´públicos: indígenas, professores e pessoas com comorbidades e deficiências. Estes grupos podem comparecer às unidades de saúde com sala de vacina das 8h às 15h30 ou ao Centro Permanente de Vacinação, que fica aberto de segunda a segunda, das 7h às 19h, no Centro de Convenções (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 511 – Vila Thais).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Os públicos anteriores liberados para vacinação contra Influenza e que ainda devem ser imunizados, se ainda não receberam sua dose, são pessoas com 60 anos ou mais, crianças entre seis meses e menores de 5 anos, gestantes e puérperas, além dos profissionais de saúde.

É necessário apresentar carteira de vacinação e documento com foto. Os profissionais de saúde e profissionais da educação precisam apresentar comprovação de prestação de serviço (holerite/crachá), e os portadores de comorbidades e deficiências devem apresentar um documento que comprove a sua condição, incluindo carta médica ou receitas.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, também conhecida como gripe, começou no dia 4 de abril em todo o país, mas, atendendo uma orientação do Grupo de Vigilância Epidemiológica – GVE Campinas (Regional de Saúde que atende o município), Atibaia iniciou a vacinação de idosos acima de 80 anos em 27 de março.

De acordo com o Ministério da Saúde, com o objetivo de prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença, óbitos e consequências nos serviços de saúde, a vacinação contra a gripe busca minimizar a carga do vírus, reduzindo os sintomas, que também podem ser confundidos com os da Covid-19. A vacina utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é trivalente, eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B, e tem sua formulação constantemente atualizada para que a dose seja efetiva na proteção contra as novas cepas do vírus.

Veja as unidades de saúde com vacinação em Atibaia:

– UBS Santa Clara – Av. Dr. Flávio Pires de Camargo, 1.200 – Caetetuba (11) 4411-9952

– UBS Alvinópolis – R. Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis (11) 4414-1350 (11)4412-8412

– UBS Centro – R. Castro Fafe, 201 – Centro (11) 4414-6500 Vacina 4414- 6501

– UBS Flamenguinho – R. Ouro Preto, 700 – Alvinópolis (11) 4411-6871

– UBS Maracanã – R. Joaquim Cintra Sobrinho s/n – Maracanã Recepção: (11) 4415-1690

– UBS Portão – R. Antonio da Cunha Leite, s/n – Portão (11) 4416-3004

– UBS Rio Acima – R. Maria Luiza Rocca Borges, s/n – Rio Acima (11) 4415-1170

– UBS Tanque – Estr. Velha de Bragança Paulista, 2.450 – Tanque (11) 4416-1337

– USF Cachoeira – Estr. da Cachoeira, s/n – Cachoeira (11) 9.4808-3781/(11) 9.8634-0057

– USF Cerejeiras – R. Washington Luis, 180 – Jardim Cerejeiras (11) 4418-2065 (11) 4413- 2929

– USF Itapetinga – R. Gerânios, 25 – Retiro das Fontes (11) 4412-3919 / 4411-1458

– USF Jardim Imperial – R. Maracanã s/n – Jardim Imperial (11) 4413-0811/4418-2067/(11) 4413-0221

– USF Rio Abaixo – Fazenda Santa Izabel, s/n – Rio Abaixo (11) 4416-4811

– USF São José – R. Mantiqueira, s/n – Caetetuba (11) 4418-3070

– USF Boa Vista – Estr. Municipal Juca Sanches, s/n, Centro Rural – Boa Vista (11) 4494-8170

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia