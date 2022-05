Atibaia inicia 3ª dose da vacina contra Covid-19 para 12 a 17 anos

A Secretaria de Saúde de Atibaia começou nesta segunda-feira (30) a aplicação de 3ª dose da vacina contra Covid-19 para jovens de 12 a 17 anos. A vacinação estará disponível para aqueles que receberam a segunda dose há pelo menos quatro meses.

Os jovens podem comparecer às unidades de saúde com sala de vacina das 8h às 15h30 ou ao Centro Permanente de Vacinação, que fica aberto de segunda a segunda, das 7h às 19h, no Centro de Convenções (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 511 – Vila Thais). É necessário apresentar carteira de vacinação e documento com foto.

(Imagem Ilustrativa: x3 por Pixabay)

A vacinação de reforço para jovens de 12 a 17 anos segue recomendação do Ministério da Saúde, anunciada na última sexta-feira, por conta da “tendência de redução da efetividade das vacinas”.

Veja as unidades de saúde com vacinação em Atibaia:

– UBS Santa Clara – Av. Dr. Flávio Pires de Camargo, 1.200 – Caetetuba (11) 4411-9952

– UBS Alvinópolis – R. Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis (11) 4414-1350 (11)4412-8412

– UBS Centro – R. Castro Fafe, 201 – Centro (11) 4414-6500 Vacina 4414- 6501

– UBS Flamenguinho – R. Ouro Preto, 700 – Alvinópolis (11) 4411-6871

– UBS Maracanã – R. Joaquim Cintra Sobrinho s/n – Maracanã Recepção: (11) 4415-1690

– UBS Portão – R. Antonio da Cunha Leite, s/n – Portão (11) 4416-3004

– UBS Rio Acima – R. Maria Luiza Rocca Borges, s/n – Rio Acima (11) 4415-1170

– UBS Tanque – Estr. Velha de Bragança Paulista, 2.450 – Tanque (11) 4416-1337

– USF Cachoeira – Estr. da Cachoeira, s/n – Cachoeira (11) 9.4808-3781/(11) 9.8634-0057

– USF Cerejeiras – R. Washington Luis, 180 – Jardim Cerejeiras (11) 4418-2065 (11) 4413- 2929

– USF Itapetinga – R. Gerânios, 25 – Retiro das Fontes (11) 4412-3919 / 4411-1458

– USF Jardim Imperial – R. Maracanã s/n – Jardim Imperial (11) 4413-0811/4418-2067/(11) 4413-0221

– USF Rio Abaixo – Fazenda Santa Izabel, s/n – Rio Abaixo (11) 4416-4811

– USF São José – R. Mantiqueira, s/n – Caetetuba (11) 4418-3070

– USF Boa Vista – Estr. Municipal Juca Sanches, s/n, Centro Rural – Boa Vista (11) 4494-8170

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia