Atibaia inicia Campanha de Vacinação contra a Poliomielite

Começou na segunda, dia 27 de maio, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, direcionada à imunização de crianças com menos de 5 anos. Em Atibaia, a vacina está disponível nas 15 unidades de saúde do município com sala de vacinação, e a meta do município segue a nacional, pretendendo alcançar, pelo menos, 95% desse público-alvo. Com outras campanhas de vacinação em andamento, vale a pena conferir os detalhes e verificar se a caderneta de vacinação está em dia.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Paralisia infantil

A campanha contra a poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil, vai até o dia 14 de junho, com previsão de realização de um dia D de mobilização no próximo dia 8. Para as crianças de 1 a 4 anos, o reforço da imunização com a Vacina Oral Poliomielite (VOP) será feito indiscriminadamente, desde que o esquema primário com três doses da Vacina Inativada Poliomielite (VIP), versão injetável do imunizante, esteja completo.

Esta será a última campanha a utilizar a vacina oral, popularmente conhecida como “gotinha”, no reforço da imunização. Após considerar critérios epidemiológicos, evidências científicas relacionadas à vacina e recomendações internacionais sobre o tema, o Governo Federal anunciou a substituição da VOP pela VIP injetável em todo o país.

Depois deste período de transição, o Brasil passará a adotar exclusivamente a VIP no reforço da imunização, aos 15 meses de idade, e a VOP, atualmente aplicada aos 15 meses e aos 4 anos, não será mais necessária. A vacina injetável já é aplicada no esquema primário de vacinação aos 2, 4 e 6 meses de vida, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

Influenza

A vacina contra a Influenza continua liberada para toda a população acima de seis meses de idade, nas unidades de saúde com sala de vacina do município. Para se vacinar, é necessário apenas apresentar algum documento que contenha o número do CPF ou o cartão do SUS.

Covid-19

Atibaia também iniciou nesta segunda (27), a aplicação da vacina monovalente (XBB) da Moderna contra a Covid-19. O novo imunizante, atualizado com a subvariante Ômicron XBB 1.5, está disponível para crianças de 6 meses a 4 anos, e demais grupos prioritários, nas unidades de saúde do Alvinópolis, Centro e Imperial.

Dengue

A vacinação contra a dengue foi ampliada, contemplando crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A vacina tetravalente atenuada contra dengue, recentemente introduzida no Sistema Único de Saúde (SUS), é considerada segura e eficaz na prevenção da doença. O esquema vacinal é de duas doses, com intervalo de três meses entre as doses. Após a infecção pelo vírus da dengue, é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema vacinal.

Febre Amarela

De nove meses a 4 anos, a vacina é aplicada em duas doses. A partir dos 5 anos, a dose é única. Caso a pessoa tenha recebido apenas uma dose da vacina antes de completar 5 anos de idade, deverá receber uma dose adicional, independentemente da idade. Para as pessoas com 60 anos ou mais, a vacinação está associada à avaliação do risco relacionado às comorbidades nessa faixa etária.

Endereço e horário de funcionamento das unidades de saúde com sala de vacina:

UBS Alvinópolis – Antonio de Pádua Alonso – 8h às 16h30

R. Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis

(11) 4414-1350 / (11) 4412-8412

USF Boa Vista – Carmelina Silveira Cintra – 8h às 15h30

Estr. Municipal Juca Sanches, s/n, Centro Rural – Boa Vista

(11) 4494-8170

USF Cachoeira – José Francisco Faria

Segunda-feira – 9h às 15h30

Terça a Quinta – 7h às 15h30

Sexta-feira – 7h às 14h

Estr. da Cachoeira, s/n – Cachoeira

(11) 9.4808-3781 / (11) 9.8387-7730

UBS Centro – Dr. Oswaldo Paccini – 8h às 18h30

R. Castro Fafe, 201 – Centro

(11) 4414-6500

USF Cerejeiras – Pedro Maturana – 8h às 16h

R. Washington Luis, 180 – Jardim Cerejeiras

(11) 4413-2929 / (11) 4418-2065 (farmácia)

UBS Flamenguinho – Ana Cecília Batista de Sá – 8h às 15h30

R. Ouro Preto, 700 – Alvinópolis

(11) 4411-6871

USF Itapetinga – 8h30 às 15h30

R. Gerânios, 25 – Retiro das Fontes

(11) 4412-3919 / (11) 4411-1458

USF Jardim Imperial – Ana Nery – 9h às 18h30

R. Maracanã s/n – Jardim Imperial

(11) 4413-0811 / (11) 4418-2067

UBS Maracanã – Jarbas Pereira de Araújo – 8h às 15h30

R. João Neto, 580 – Maracanã

(11) 4415-1690

UBS Portão – Majuca Macedo – 8h às 16h30

R. Antonio da Cunha Leite, 2.005 B – Portão

(11) 4416-3004

USF Rio Abaixo – Farmacêutico Pompeu Miguel Vairo

Segunda a Quinta – 8h às 15h30

Sexta-feira – 8h às 12h

Fazenda Santa Izabel, s/n – Rio Abaixo

(11) 4416-4811

UBS Rio Acima – Maria Ignácio Borges – 8h às 15h30

R. Maria Luiza Rocca Borges, s/n – Rio Acima

(11) 4415-1170

UBS Santa Clara – 8h30 às 15h30

Av. Dr. Flávio Pires de Camargo, 1.200 – Caetetuba

(11) 4411-9952 / (11) 4402-3283 / (11) 4402-3276 (farmácia)

USF São José – 8h às 15h30

R. Mantiqueira, s/n – Caetetuba

(11) 4418-3070

UBS Tanque – Maria Anunciação Zeni Capodeferro – 8h30 às 15h

Estr. Velha de Bragança Paulista, 2.450 – Tanque

(11) 4416-1337 / (11) 4416-1420

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia