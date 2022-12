Atibaia inicia vacinação contra Covid-19 de crianças de 6 meses a 2 anos

A Secretaria de Saúde de Atibaia informa que começa nesta sexta-feira, dia 16 de dezembro, a vacinação contra Covid-19 de crianças de 6 meses a 2 anos. A imunização dessa faixa etária acontecerá na Unidade Básica de Saúde do Centro, de quarta e sexta-feira, das 8h às 18h30. Em virtude da realização de uma reunião geral com todos os servidores da Secretaria de Saúde, excepcionalmente, todas as unidades de saúde da cidade funcionarão até as 15h nesta sexta (16), incluindo a UBS Centro. Mas nas demais datas (sempre às quartas e sextas) o horário de aplicação das doses recebidas de Pfizer Baby acontecerá normalmente das 8h às 18h30.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O esquema de vacinação requer três doses do imunizante, com a segunda dose administrada após quatro semanas da primeira e um intervalo de oito semanas entre a segunda e a terceira. O Ministério da Saúde recomenda a administração das vacinas contra Covid-19 concomitantemente às demais vacinas do calendário vacinal.

A UBS Centro está localizada na Rua Castro Fafe, nº 201, e os pais ou responsáveis deverão apresentar cartão de vacinação e documentos da criança.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia