Atibaia inicia vacinação contra Covid-19 para faixa etária de 6 meses a 2 anos com comorbidades

O município de Atibaia começa na sexta-feira (18) a vacinação contra Covid-19 para bebês e crianças entre 6 meses e 2 anos, 11 meses e 29 dias de idade que apresentam comorbidades graves. A vacina estará disponível na UBS Centro (R. Castro Fafe, 201) às quartas e sextas-feiras, das 8h às 18h30.

A vacina para esta faixa etária é a Pfizer Pediátrica Baby. Os pais ou responsáveis deverão apresentar cartão de vacinação, documentos da criança e comprovação da comorbidade através de laudo médico. As comorbidades contempladas neste momento, conforme informe técnico, são diabetes mellitus, pneumopatias graves, cardiopatias graves, doenças neurológicas crônicas, imunossuprimidos, hemoglobinopatias graves, Síndrome de Down e cirrose hepática. Veja lista das comorbidades aqui.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O esquema de vacinação requer três doses do imunizante, sendo as duas doses iniciais administradas com quatro semanas de intervalo e a terceira oito semanas depois. O Ministério da Saúde recomenda a administração das vacinas contra o coronavírus simultaneamente às demais vacinas do calendário vacinal ou em qualquer intervalo na faixa etária de 6 meses de idade ou mais.

Lembrando que a aplicação das vacinas contra Covid-19 segue para as demais idades em Atibaia. Com o esquema básico (primeira e segunda doses) liberado para pessoas a partir dos 3 anos, a vacinação contra Covid-19 na cidade, atualmente, tem acontecido da seguinte forma: 1ª dose adicional (ou 3ª dose) liberada para todas as pessoas com 12 anos ou mais, 2ª dose adicional (4ª dose) para pessoas com 18 anos ou mais e 3ª dose adicional (5ª dose) para pessoas com imunodeficiência grave que tenham 18 anos ou mais.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia