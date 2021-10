Atibaia já aplicou mais de 200 mil doses de vacina contra Covid-19

A cidade de Atibaia superou a marca de 200 mil doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas durante campanha de imunização coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, totalizando 83,2% da população com pelo menos 1 dose e 58,1% com esquema vacinal completo (duas doses ou dose única).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

De acordo com dados atualizados nesta terça-feira, 5 de outubro, foram administradas no município 205.735 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 119.924 de primeira dose, 80.238 de segunda dose, 2.042 de terceira dose e 3.531 de dose única. Atibaia recebeu 219.639 doses do Estado de São Paulo até agora e já aplicou 93,6% deste total.

O ritmo de vacinação em Atibaia está mais acelerado do que o registrado no país. Segundo números do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde, 69,25% da população brasileira recebeu a primeira dose de vacina contra a Covid-19 e 44,2% da população está totalmente imunizada (com duas doses ou dose única).

Nesta terça-feira estavam sendo aplicadas em Atibaia, mediante agendamento, segunda dose de Pfizer para 25 a 59 anos em vacinados com a primeira dose até 10 de agosto e segunda dose de AstraZeneca para 40 a 59 anos e pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos que tomaram a primeira dose até 13 de julho.

Qualquer dúvida sobre o sistema de vacinação em Atibaia, os moradores podem acessar os canais oficiais da Prefeitura ou entrar em contato com o Disk Covid pelos números 11 95439.0277, 11 95980.1107, 11 97950.0052, 11 98711.1583 e 11 94164.3190. O Disk Covid funciona de segunda a sexta, das 7h às 16h, e atende somente ligações telefônicas, não sendo possível enviar mensagem de texto.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia