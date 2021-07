Atibaia reabre agendamento da segunda dose de vacinação para 65 e 66 anos

A Prefeitura de Atibaia liberou nesta quarta-feira, 21 de julho, o agendamento para aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para as pessoas de 65 e 66 anos que tomaram a primeira dose do imunizante da AstraZeneca até 7 de maio. Haverá vacinação, inclusive, no próximo sábado, dia 24.

O agendamento é realizado por meio da plataforma http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid . Quem já está cadastrado, como é o caso daqueles que já tomaram a primeira dose, ao acessar a plataforma com CPF e data de nascimento, será direcionado para uma página onde deverá escolher entre os botões de primeira ou segunda dose.

(Imagem Ilustrativa: Paul McManus por Pixabay)

Os agendamentos estão sendo liberados em Atibaia de acordo com o cronograma da campanha e a disponibilidade de vacinas para os diversos grupos e faixas etárias, e a Secretaria de Saúde de Atibaia orienta que os cidadãos sigam os canais oficiais da Prefeitura a respeito da vacinação contra Covid-19 no município.

Alguns moradores estão recebendo mensagens do Governo do Estado de São Paulo sobre vacinas, por vezes pedindo que vão às unidades de saúde, mas a Secretaria de Saúde recomenda checar as informações. Em caso de dúvidas, as pessoas podem entrar em contato com o “Disk Covid”, canal de comunicação criado pela Prefeitura para esclarecer dúvidas sobre a pandemia, pelos números 11 95439.0277, 11 95980.1107, 11 97950.0052, 11 98711.1583 e 11 94164.3190. O Disk Covid funciona de segunda a sexta, das 7h às 16h, e atende somente ligações telefônicas, não sendo possível enviar mensagem de texto.

Para evitar filas nos postos de saúde, a vacinação contra a Covid-19 em Atibaia está ocorrendo por meio de agendamento. O cadastro deve ser feito pelo endereço http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid e, depois de realizada a inscrição, o munícipe pode escolher data, horário e local de vacinação, segundo o cronograma da campanha. Atualmente, o cadastro está aberto a maiores de 30 anos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia