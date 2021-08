Atibaia terá vacinação de segunda dose contra Covid-19 neste sábado (21)

A Secretaria Municipal de Saúde informa que neste sábado, 21 de agosto, haverá vacinação contra a Covid-19 em Atibaia para as pessoas que tomaram a primeira dose na cidade e estão em atraso com a segunda dose das vacinas da AstraZeneca ou CoronaVac. No caso da CoronaVac, o público vacinado será o de acima de 40 anos. Profissionais de educação e de saúde também podem ir até as duas unidades para receber a segunda dose. Não há necessidade de agendamento.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

Aqueles que perderam o prazo da segunda dose estabelecido no cartão de vacinação e se encaixam nestes grupos devem comparecer às unidades de saúde do Centro (Rua Castro Faffe, 201) ou do Cerejeiras (R. Washington Luis, 180), das 8h às 16 no próximo sábado, para completarem a imunização contra a Covid-19.

A iniciativa da Secretaria de Saúde visa ampliar o público com a vacinação completa em Atibaia. A pasta reforça que é fundamental que a população tome a segunda dose da vacina contra a Covid-19 para garantir a completa eficácia dos imunizantes.

As autoridades de saúde ressaltam que todas as vacinas são seguras. As vacinas contra a Covid-19 estimulam as defesas naturais e fazem com que o corpo produza sua própria proteção (anticorpos) contra o vírus causador da doença, o SARS-CoV-2. Isso ajudará a proteger contra a Covid-19 no futuro.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia