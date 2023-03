Atibaia inicia aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19

Nesta segunda-feira (27), a Secretaria de Saúde de Atibaia iniciou a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 em idosos com mais de 70 anos e pessoas acima de 12 anos imunocomprometidas. A dose de reforço para crianças de 3 e 4 anos também começou a ser aplicada e as imunizações acontecem nas quinze unidades de saúde do município com sala de vacina: a Pfizer bivalente de segunda a sexta-feira e a Pfizer Baby em dias específicos para cada unidade, de acordo com cronograma de aplicação elaborado para otimizar a utilização do imunizante.

(Imagem Ilustrativa de Mat Napo por Unsplash)

A vacina bivalente da Pfizer, que protege também contra as subvariantes da cepa Ômicron do vírus, está sendo administrada em pessoas que completaram o esquema básico de imunização (primeira e segunda doses) ou que já receberam uma ou duas doses de reforço (terceira e quarta doses). O intervalo de quatro meses da dose mais recente deve ser respeitado para receber a dose bivalente de reforço.

A Secretaria de Saúde informa que são consideradas pessoas imunocomprometidas: transplantadas de órgão sólido ou medula óssea; vivendo com HIV (PVHIV); com doenças inflamatórias em atividade e em uso de corticoides em doses maiores ou iguais a 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 dias ou mais (crianças: doses de prednisona, ou equivalente, maiores ou iguais a 2 mg/dia, por mais de 14 dias e até 10 kg); em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão; com erros inatos da imunidade (imunodeficiências primárias); com doença renal crônica em hemodiálise; pacientes oncológicos que realizaram quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses e pessoas com neoplasias hematológicas.

Também fazem parte do público-alvo desta primeira fase da campanha de reforço com a vacina bivalente pessoas vivendo em instituições de Longa Permanência, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, todos a partir dos 12 anos de idade. Na segunda fase da campanha, prevista para começar no dia 6 de março, serão incluídas pessoas de 60 a 69 anos. Gestantes e puérperas começarão a receber a vacina bivalente na terceira etapa, com início previsto para o dia 20 de março, e para trabalhadores da saúde a previsão de início é dia 17 de abril.

Por fim, pessoas com deficiência permanente (a partir dos 12 anos), população privada de liberdade (a partir dos 18 anos), adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (com mais de 12 e menos de 18 anos) e funcionários do sistema de privação de liberdade serão incluídos no público-alvo.

Em relação à dose de reforço da Pfizer Baby para crianças de 3 e 4 anos, continua valendo o cronograma de aplicação estabelecido pela Secretaria de Saúde para garantir um melhor aproveitamento do imunizante e evitar perdas de oportunidade de vacinação. Neste caso, vale ressaltar que, em algumas unidades, a imunização será feita mediante agendamento e o cronograma completo está disponível em: https://www.atibaia.sp.gov.br/wp-content/uploads/2023/02/crono-vacina.pdf.

Para a dose de reforço da Pfizer bivalente, a vacinação do público-alvo acontece de acordo com o horário de funcionamento da sala de vacina de cada unidade, confira na lista abaixo:

UBS Santa Clara – 8h às 15h30

Av. Dr. Flávio Pires de Camargo, 1.200 – Caetetuba

(11) 4411-9952 / (11) 4402-3276

UBS Alvinópolis – Antonio de Pádua Alonso – 8h às 16h30

R. Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis

(11) 4414-1350 / (11) 4412-8412

UBS Centro – Dr. Oswaldo Paccini – 8h às 18h30

R. Castro Fafe, 201 – Centro

(11) 4414-6500

Vacina 4414-6501

Farmácia 4414-6523

Odonto 4414-6528

UBS Flamenguinho – Ana Cecília Batista de Sá – 8h às 16h30

R. Ouro Preto, 700 – Alvinópolis

(11) 4411-6871

UBS Maracanã – Jarbas Pereira de Araújo – 8h às 15h30

R. Joaquim Cintra Sobrinho s/n – Maracanã

Recepção: (11) 4415-1690

UBS Portão – Majuca Macedo – 8h às 16h30

R. Antonio da Cunha Leite, s/n – Portão

(11) 4416-3004

UBS Rio Acima – Maria Ignácio Borges – 8h às 15h30

R. Maria Luiza Rocca Borges, s/n – Rio Acima

(11) 4415-1170

UBS Tanque – Maria Anunciação Zeni Capodeferro – 8h às 16h30

Estr. Velha de Bragança Paulista, 2.450 – Tanque

(11) 4416-1337 / (11) 4416-1420

USF Boa Vista – Carmelina Silveira Cintra – 8h às 15h30

Estr. Municipal Juca Sanches, s/n, Centro Rural – Boa Vista

(11) 4494-8170

USF Cachoeira – José Francisco Faria – 8h às 15h30

Estr. da Cachoeira, s/n – Cachoeira

(11) 9.4808-3781 / (11) 9.8634-0057

USF Cerejeiras – Pedro Maturana – 8h às 16h30

R. Washington Luis, 180 – Jardim Cerejeiras

(11) 4418-2065 / (11) 4413-2929

USF Itapetinga – 8h às 15h30

R. Gerânios, 25 – Retiro das Fontes

(11) 4412-3919 / (11) 4411-1458

USF Jardim Imperial – Ana Nery – 8h às 16h30

R. Maracanã s/n – Jardim Imperial

(11) 4413-0811 / (11) 4418-2067 / (11) 4413-0221

USF Rio Abaixo – Farmacêutico Pompeu Miguel Vairo – 8h às 15h30

Fazenda Santa Izabel, s/n – Rio Abaixo

(11) 4416-4811

USF São José – 8h às 15h30

R. Mantiqueira, s/n – Caetetuba

(11) 4418-3070

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia