Atibaia inicia aplicação de vacina bivalente em pessoas com comorbidades

A vacina bivalente contra a Covid-19 começou a ser aplicada em Atibaia nesta semana em pessoas com comorbidades, a partir dos 12 anos, além de outros públicos prioritários para os quais o imunizante já estava liberado. A vacina bivalente da Pfizer, que protege também contra as subvariantes da cepa Ômicron do vírus, está sendo administrada em pessoas com esquema básico completo e intervalo de 4 meses da dose mais recente.

Cerca de 20 tipos de comorbidades foram elencados pelo Ministério de Saúde que são de maior risco de agravamento em caso de infecção pelo coronavírus. Veja a lista AQUI.

A inclusão desse grupo se soma ao público prioritário que pode receber as doses da vacina bivalente. São eles: idosos de 60 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos e seus trabalhadores; pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade; indígenas, ribeirinhos e quilombolas (a partir de 12 anos); gestantes e puérperas; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos); população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas; e funcionários do sistema de privação de liberdade.

Quem ainda não completou o ciclo vacinal ou está com alguma dose em atraso, pode procurar uma unidade de saúde para se vacinar, mesmo que não esteja no grupo prioritário.

Para a dose de reforço da Pfizer bivalente, a vacinação do público-alvo acontece de acordo com o horário de funcionamento da sala de vacina de cada unidade, confira na lista abaixo:

UBS Santa Clara – 8h às 15h30

Av. Dr. Flávio Pires de Camargo, 1.200 – Caetetuba

(11) 4411-9952 / (11) 4402-3276

UBS Alvinópolis – Antonio de Pádua Alonso – 8h às 16h30

R. Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis

(11) 4414-1350 / (11) 4412-8412

UBS Centro – Dr. Oswaldo Paccini – 8h às 18h30

R. Castro Fafe, 201 – Centro

(11) 4414-6500

Vacina 4414-6501

Farmácia 4414-6523

Odonto 4414-6528

UBS Flamenguinho – Ana Cecília Batista de Sá – 8h às 16h30

R. Ouro Preto, 700 – Alvinópolis

(11) 4411-6871

UBS Maracanã – Jarbas Pereira de Araújo – 8h às 15h30

R. Joaquim Cintra Sobrinho s/n – Maracanã

Recepção: (11) 4415-1690

UBS Portão – Majuca Macedo – 8h às 16h30

R. Antonio da Cunha Leite, s/n – Portão

(11) 4416-3004

UBS Rio Acima – Maria Ignácio Borges – 8h às 15h30

R. Maria Luiza Rocca Borges, s/n – Rio Acima

(11) 4415-1170

UBS Tanque – Maria Anunciação Zeni Capodeferro – 8h às 16h30

Estr. Velha de Bragança Paulista, 2.450 – Tanque

(11) 4416-1337 / (11) 4416-1420

USF Boa Vista – Carmelina Silveira Cintra – 8h às 15h30

Estr. Municipal Juca Sanches, s/n, Centro Rural – Boa Vista

(11) 4494-8170

USF Cachoeira – José Francisco Faria – 8h às 15h30

Estr. da Cachoeira, s/n – Cachoeira

(11) 9.4808-3781 / (11) 9.8634-0057

USF Cerejeiras – Pedro Maturana – 8h às 16h30

R. Washington Luis, 180 – Jardim Cerejeiras

(11) 4418-2065 / (11) 4413-2929

USF Itapetinga – 8h às 15h30

R. Gerânios, 25 – Retiro das Fontes

(11) 4412-3919 / (11) 4411-1458

USF Jardim Imperial – Ana Nery – 8h às 16h30

R. Maracanã s/n – Jardim Imperial

(11) 4413-0811 / (11) 4418-2067 / (11) 4413-0221

USF Rio Abaixo – Farmacêutico Pompeu Miguel Vairo – 8h às 15h30

Fazenda Santa Izabel, s/n – Rio Abaixo

(11) 4416-4811

USF São José – 8h às 15h30

R. Mantiqueira, s/n – Caetetuba

(11) 4418-3070

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia