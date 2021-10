Atibaia confirma 1 morte por Covid-19 e descarta 2 óbitos suspeitos

O município de Atibaia confirmou mais uma morte por Covid-19 e descartou dois óbitos que eram considerados suspeitos da doença, de acordo com boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira, 18 de outubro, pela Secretaria Municipal de Saúde.

O 330º óbito confirmado é de uma mulher de 28 anos, sem doença de base, que foi internada em 26/06 e faleceu no Hospital Estadual Metropolitano Santa Cecília em 16/07.

As duas mortes suspeitas descartadas são: a de uma mulher de 72 anos, que faleceu no Pronto Socorro da Santa Casa de Atibaia em 05/10 e a de outra mulher, de 66 anos, com doença de base, internada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 09/10 e que faleceu no dia 10/10.

Também nesta segunda-feira (18), foram conformados 31 novos casos da doença.

Confira os números da Covid-19 nesta segunda-feira, dia 18 de outubro:

Notificações: 24.182

Descartados: 11.884

Confirmados: 12.101

Recuperados: 10.564

Em investigação: 197

Óbitos confirmados: 330

Óbitos suspeitos: 8

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 62%

Hospital Novo Atibaia – 21%

UTI:

Hospital Albert Sabin – 0 (zero)

Hospital Novo Atibaia – 15%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Regionais

UTI:

Santa Casa de Bragança Paulista: 70%

Santa Casa de Socorro: 57%

Relação de novos casos confirmados:

12071º: Homem, 37 anos – Recuperado;

12072º: Mulher, 28 anos – Recuperada;

12073º: Homem, 25 anos – Em Isolamento Social;

12074º: Mulher, 21 anos – Recuperada;

12075º: Mulher, 2 anos – Em Isolamento Social;

12076º: Homem, 72 anos – Assintomático;

12077º: Mulher, 40 anos – Recuperada;

12078º: Homem, 10 anos – Recuperado;

12079º: Mulher, 66 anos – Assintomática;

12080º: Mulher, 28 anos – Recuperada;

12081º: Homem, 56 anos – Em Isolamento Social;

12082º: Mulher, 53 anos – Em Isolamento Social;

12083º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

12084º: Mulher, 35 anos – Assintomática;

12085º: Homem, 67 anos – Em Isolamento Social;

12086º: Mulher, 51 anos – Recuperada;

12087º: Mulher, 47 anos – Recuperada;

12088º: Mulher, 27 anos – Recuperada;

12089º: Homem, 19 anos – Recuperado;

12090º: Homem, 59 anos – Em Isolamento Social;

12091º: Homem, 69 anos – Recuperado;

12092º: Homem, 7 anos – Recuperado;

12093º: Mulher, 16 anos – Recuperada;

12094º: Homem, 47 anos – Recuperado;

12095º: Mulher, 54 anos – Assintomática;

12096º: Homem, 1 ano – Em Isolamento Social;

12097º: Homem, 12 anos – Em Isolamento Social;

12098º: Mulher, 26 anos – Recuperada;

12099º: Mulher, 76 anos – Recuperada;

12100º: Homem, 30 anos – Em Isolamento Social;

12101º: Homem, 42 anos – Recuperado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia