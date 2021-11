Vacinação contra febre aftosa e brucelose ocorre até o fim de novembro

Durante todo o mês de novembro está ocorrendo a campanha de vacinação contra febre aftosa e brucelose, e a Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Agricultura, reforça a importância de manter os rebanhos protegidos dessas enfermidades. Devem ser vacinados bovinos e bubalinos com zero a 24 meses de idade contra febre aftosa e todas as fêmeas bovinas e bubalinas com idade de 3 a 8 meses contra brucelose, de acordo com a campanha do Estado de São Paulo.

O prazo para imunização do rebanho se encerra no dia 30 de novembro e o produtor tem até o dia 7 de dezembro para comprovar a vacinação, segundo a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. As declarações das vacinações devem ser realizadas preferentemente por meio eletrônico, através do sistema Gedave (www.gedave.sp.gov.br).

A febre aftosa é uma enfermidade causada por vírus, sendo uma das doenças infecciosas mais contagiosas dos animais, afetando animais biungulados (de casco fendido) como: bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos e suínos. Esta doença pode acometer rapidamente criações inteiras. O vírus se dissipa pelo contato entre animais doentes e susceptíveis, e pode contaminar solo, água, vestimentas, veículos, aparelhos e instalações.

O Estado de São Paulo é reconhecido como Área Livre de Febre Aftosa com vacinação pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e pela Organização Mundial de Epizootias (OIE) e é signatário do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para Febre Aftosa, que tem como meta principal a declaração de área livre da doença sem vacinação até 2026. Os índices de imunização dos rebanhos paulistas têm sido superiores a 98% nos últimos anos. O último foco de febre aftosa no Estado ocorreu há 25 anos.

O produtor que não cumprir a determinação pagará multas de 5 Ufesps (R$ 145,45) por cabeça, caso não realize a aplicação do imunizante, e 3 Ufesps (R$ 87,27) por cabeça, se não comunicar a vacinação. O valor de cada Ufesp (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo) é R$ 29,09.

