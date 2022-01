Atibaia registra 83 novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira (10)

Segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Atibaia nesta segunda-feira (10), foram confirmados 83 novos casos de Covid-19 na cidade, totalizando 12.956 casos desde o início da pandemia.

O município não teve registro de morte pela doença, permanecendo com 336 mortes confirmadas desde o início da pandemia. A última confirmação de óbito em decorrência da doença foi registrada dia 23 de dezembro: um homem de 87 anos, com doença de base, que faleceu no Hospital Novo Atibaia em 12 de agosto.

(Imagem Ilustrativa: Daniel Roberts por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta segunda-feira, dia 10 de janeiro:

Notificações: 27.847

Descartados: 14.668

Confirmados: 12.956

Recuperados: 11.192

Em investigação: 223

Óbitos confirmados: 336

Óbitos suspeitos: 7

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 25%

Hospital Novo Atibaia – 82%

Hospital Albert Sabin – 25% Hospital Novo Atibaia – 82% UTI:

Hospital Albert Sabin – 0%

Hospital Novo Atibaia – 70%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 77%

Regionais

UTI:

Santa Casa de Bragança Paulista: 80%

Santa Casa de Socorro: 86%

Relação de novos casos confirmados:

12874º: Homem, 47 anos – Em Isolamento Social;

12875º: Mulher, 42 anos – Em Isolamento Social;

12876º: Mulher, 24 anos – Em Isolamento Social;

12877º: Homem, 47 anos – Em Isolamento Social;

12878º: Mulher, 9 anos – Em Isolamento Social;

12879º: Mulher, 27 anos – Em Isolamento Social;

12880º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

12881º: Mulher, 49 anos – Em Isolamento Social;

12882º: Homem, 56 anos – Em Isolamento Social;

12883º: Mulher, 51 anos – Recuperado;

12884º: Homem, 16 anos – Em Isolamento Social;

12885º: Homem, 22 anos – Em Isolamento Social;

12886º: Mulher, 56 anos – Em Isolamento Social;

12887º: Mulher, 62 anos – Em Isolamento Social;

12888º: Homem, 39 anos – Em Isolamento Social;

12889º: Homem, 59 anos – Em Isolamento Social;

12890º: Mulher, 34 anos – Em Isolamento Social;

12891º: Mulher, 20 anos – Assintomático;

12892º: Homem, 62 anos – Assintomático;

12893º: Homem, 54 anos – Em Isolamento Social;

12894º: Mulher, 61 anos – Recuperado;

12895º: Mulher, 57 anos – Em Isolamento Social;

12896º: Homem, 26 anos – Em Isolamento Social;

12897º: Mulher, 20 anos – Em Isolamento Social;

12898º: Homem, 44 anos – Em Isolamento Social;

12899º: Mulher, 55 anos – Em Isolamento Social;

12900º: Mulher, 54 anos – Em Isolamento Social;

12901º: Mulher, 43 anos – Em Isolamento Social;

12902º: Homem, 22 anos – Em Isolamento Social;

12903º: Mulher, 22 anos – Em Isolamento Social;

12904º: Homem, 61 anos – Em Isolamento Social;

12905º: Mulher, 24 anos – Em Isolamento Social;

12906º: Mulher, 11 anos – Recuperado;

12907º: Mulher, 25 anos – Recuperado;

12908º: Mulher, 83 anos – Em Isolamento Social;

12909º: Homem, 46 anos – Em Isolamento Social;

12910º: Homem, 44 anos – Em Isolamento Social;

12911º: Homem, 23 anos – Em Isolamento Social;

12912º: Mulher, 31 anos – Em Isolamento Social;

12913º: Mulher, 56 anos – Em Isolamento Social;

12914º: Mulher, 81 anos – Em Isolamento Social;

12915º: Mulher, 64 anos – Em Isolamento Social;

12916º: Mulher, 30 anos – Assintomático;

12917º: Homem, 43 anos – Em Isolamento Social;

12918º: Homem, 63 anos – Em Isolamento Social;

12919º: Mulher, 26 anos – Em Isolamento Social;

12920º; Mulher, 52 anos – Em Isolamento Social;

12921º: Mulher, 31 anos – Em Isolamento Social;

12922º: Homem, 66 anos – Em Isolamento Social;

12923º: Mulher, 61 anos – Em Isolamento Social;

12924º: Mulher, 48 anos – Em Isolamento Social;

12925º: Mulher, 54 anos – Em Isolamento Social;

12926º: Mulher, 13 anos – Em Isolamento Social;

12927º: Homem, 32 anos – Em Isolamento Social;

12928º: Homem, 33 anos – Em Isolamento Social;

12929º: Homem, 47 anos – Em Isolamento Social;

12930º: Mulher, 32 anos – Em Isolamento Social;

12931º: Mulher, 66 anos – Em Isolamento Social;

12932º: Mulher, 44 anos – Em Isolamento Social;

12933º: Mulher, 58 anos – Em Isolamento Social

12934º: Mulher, 47 anos – Assintomático;

12935º: Mulher, 50 anos – Em Isolamento Social;

12936º: Homem, 35 anos – Em Isolamento Social;

12937º: Mulher, 49 anos – Em Isolamento Social;

12938º: Homem, 21 anos – Em Isolamento Social;

12939º: Mulher, 52 anos – Em Isolamento Social;

12940º: Mulher, 56 anos – Em Isolamento Social;

12941º: Homem, 40 anos – Em Isolamento Social;

12942º: Mulher, 64 anos – Em Isolamento Social;

12943º: Mulher, 67 anos – Em Isolamento Social;

12944º: Homem, 36 anos – Em Isolamento Social;

12945º: Homem, 40 anos – Em Isolamento Social;

12946º: Homem, 73 anos – Em Isolamento Social;

12947º: Mulher, 34 anos – Em Isolamento Social;

12948º: Mulher, 48 anos – Em Isolamento Social;

12949º: Mulher, 59 anos – Recuperado;

12950º: Mulher, 21 anos – Em Isolamento Social;

12951º: Homem, 64 anos – Em Isolamento Social;

12952º: Homem, 32 anos – Em Isolamento Social;

12953º: Mulher, 33 anos – Recuperado;

12954º: Mulher, 79 anos – Em Isolamento Social;

12955º: Homem, 32 anos – Em Isolamento Social;

12956º: Mulher, 30 anos – Em Isolamento Social.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia