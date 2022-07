Atibaia registra a 411ª morte por Covid-19

De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde nesta sexta-feira (1º), Atibaia confirmou mais uma morte por Covid-19. Uma mulher de 93 anos, com doença de base, que foi internada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia no último dia 22 e faleceu nesta sexta-feira (1º) foi a 411ª vítima da doença na cidade. O boletim epidemiológico também registrou 24 novos casos de dengue desde o último dia 28, totalizando 1.071 notificações, 685 confirmados, 249 descartados, 137 em investigação e um óbito.

(Imagem Ilustrativa: Dr StClaire por Pixabay)

BOLETIM COVID-19 ATIBAIA

Notificações: 40.511

Descartados: 20.510

Confirmados: 19.827

Recuperados: 17.422

Em investigação: 174

Óbitos confirmados: 411

DENGUE (dados de 2022)

Notificações: 1.071

Descartados: 249

Confirmados: 685

Em investigação: 137

Óbitos confirmados: 1

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia