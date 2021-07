Atibaia registra mais 2 óbitos por Covid-19 e 47 novos casos da doença

A Secretaria de Saúde de Atibaia informou nesta segunda-feira, 12 de julho, que foram registrados 2 novos óbitos por Covid-19, elevando para 302 o número total de mortes pela doença no município desde o início da pandemia. O 301º óbito confirmado é de uma mulher de 55 anos, com doença de base, que foi internada na UTI do Hospital Novo em 4 de junho e faleceu em 28 de junho. O 302º óbito confirmado é de um homem de 48 anos, sem doença de base, que foi internado na UTI do Hospital Novo Atibaia em 8 de junho e faleceu em 7 de julho.

(Imagem Ilustrativa: Samuel F. Johanns / Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta segunda-feira, dia 12 de julho:

Notificações: 19.065

Descartados: 8.872

Confirmados: 10.071

Recuperados: 8.618

Em investigação: 122

Óbitos confirmados: 302

Óbitos suspeitos: 6

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 28%

Hospital Novo Atibaia – 38%

UTI:

Hospital Albert Sabin – 38%

Hospital Novo Atibaia – 79%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 23%

UTI:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 93%

UTI:

HUSF: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 0 (zero)

Enfermaria: 0 (zero)

Relação de novos casos confirmados:

10025º: Mulher, 59 anos – Assintomática;

10026º: Mulher, 42 anos – Assintomática;

10027º: Mulher, 21 anos – Recuperada;

10028º: Homem, 23 anos – Recuperado;

10029º: Mulher, 46 anos – Recuperada;

10030º: Homem, 41 anos – Recuperado;

10031º: Mulher, 67 anos – Recuperada;

10032º: Mulher, 55 anos – Recuperada;

10033º: Mulher, 41 anos – Recuperada;

10034º: Homem, 30 anos – Assintomático;

10035º: Homem, 27 anos – Recuperado;

10036º: Mulher, 57 anos – Recuperada;

10037º: Homem, 37 anos – Recuperado;

10038º: Homem, 22 anos – Recuperado;

10039º: Homem, 44 anos – Recuperado;

10040º: Mulher, 46 anos – Recuperada;

10041º: Homem, 35 anos – Recuperado;

10042º: Homem, 39 anos – Recuperado;

10043º: Homem, 47 anos – Assintomático;

10044º: Homem, 26 anos – Recuperado;

10045º: Homem, 24 anos – Recuperado;

10046º: Mulher, 39 anos – Recuperada;

10047º: Homem, 20 anos – Recuperado;

10048º: Mulher, 42 anos – Em Isolamento Social;

10049º: Mulher, 66 anos – Em Isolamento Social;

10050º: Homem, 59 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

10051º: Homem, 58 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

10052º: Mulher, 46 anos – Em Isolamento Social;

10053º: Mulher, 27 anos – Em Isolamento Social;

10054º: Homem, 38 anos – Em Isolamento Social;

10055º: Homem, 28 anos – Em Isolamento Social;

10056º: Homem, 38 anos – Em Isolamento Social;

10057º: Mulher, 19 anos – Em Isolamento Social;

10058º: Homem, 37 anos – Recuperado;

10059º: Homem, 41 anos – Recuperado;

10060º: Homem, 34 anos – Em Isolamento Social;

10061º: Mulher, 39 anos – Em Isolamento Social;

10062º: Mulher, 98 anos – Recuperada;

10063º: Homem, 34 anos – Recuperado;

10064º: Mulher, 75 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

10065º: Homem, 58 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

10066º: Homem, 47 anos – Enfermaria Hospital Albert Sabin;

10067º: Homem, 92 anos – Enfermaria Hospital Albert Sabin;

10068º: Homem, 47 anos – Enfermaria Santa Casa de Bragança Paulista;

10069º: Mulher, 51 anos – Enfermaria Santa Casa de Bragança Paulista;

10070º: Mulher, 78 anos – Enfermaria Santa Casa de Bragança Paulista;

10071º: Homem, 96 anos – Enfermaria Santa Casa de Bragança Paulista.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia