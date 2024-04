Atibaia tem queda na cobertura vacinal e Secretaria de Saúde alerta a população

Você e sua família estão com a caderneta de vacinação em dia? É muito importante manter a imunização atualizada para garantir mais proteção contra uma série de doenças. Em 2024, a cobertura vacinal em Atibaia apresenta índices abaixo da meta para algumas vacinas. Procure uma unidade de saúde e atualize sua caderneta!

Cobertura vacinal

A meta de imunizar pelo menos 95% do público-alvo não está sendo atingida para vacinas como Pneumocócica 10 (84,48%), Rotavírus Humano (83,28%), Hepatite A (64,48%), Poliomielite (91,34%), Tríplice viral D2 (78,51%) e Tríplice bacteriana (DTP) 1º reforço (89,25%). Na maioria delas, a taxa é menor em comparação à estatística do ano passado, informa a Secretaria Municipal de Saúde.

Sinal de alerta

A queda da cobertura vacinal deixa a população – especialmente o público infantil – mais vulnerável a doenças que já estavam erradicadas no país, como sarampo e poliomielite, e que podem deixar sequelas ou causar mortes. Embora os números no Brasil tenham melhorado em 2023, de acordo com o Ministério da Saúde, os dados merecem atenção.

Proteção coletiva

Vacinação não significa apenas proteção individual, mas também proteção coletiva, pois quanto menos pessoas adoecem, menor é a possibilidade de transmissão e mais saudável ficará a comunidade.

Segurança das vacinas

As vacinas são seguras e estimulam o sistema imunológico a proteger a pessoa contra doenças transmissíveis. Quando adotada como estratégia de saúde pública, elas são consideradas um dos melhores investimentos em saúde considerando o custo-benefício, segundo o Ministério da Saúde.

Rotina

No total, são disponibilizadas na rotina de imunização mais de 20 vacinas cuja proteção se inicia ainda nos recém-nascidos, podendo se estender por toda a vida. São elas: BCG, Hepatite B, Penta, Pólio inativada, Pólio oral, Rotavírus, Pneumo 10, Meningo C, Febre amarela, Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), Tetra viral (sarampo, caxumba e rubéola e varicela), DTP, Hepatite A, Varicela, Difteria e tétano adulto (dT), Meningocócica ACWY, HPV quadrivalente, dTpa, Influenza (ofertada durante campanha anual) e Pneumocócica 23-valente (Pneumo 23).

Vale lembrar que o Ministério da Saúde realiza um contingenciamento de algumas vacinas, e as unidades de saúde estão orientadas a manter os munícipes informados sobre a aplicação de determinados imunizantes.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia