Atibaia terá vacinação contra Covid-19 neste sábado (4)

A Secretaria Municipal de Saúde informou que haverá aplicação de vacinas em Atibaia neste sábado (4), para diversos públicos, de primeira e segunda doses, a maioria mediante agendamento.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

Neste sábado (4) está programada a vacinação de segunda dose para pessoas maiores de 28 anos que tomaram a primeira dose de CoronaVac e AstraZeneca no município e estão com a segunda dose em atraso. Para este público não é necessário agendamento. A vacinação vai ocorrer na UBS do Centro – das 8h às 12h para 37 anos ou mais e das 12h às 15h30 para 28 a 36 anos, 11 meses e 29 dias.

Também no sábado, mas com agendamento, haverá aplicação de primeira dose para 40 a 59 anos, 11 meses e 29 dias e segunda dose da CoronaVac para pessoas de 25 a 27 anos, 11 meses e 29 dias que tomaram a primeira dose até 7 de agosto.

De acordo com dados atualizados nesta sexta-feira (3) pela Secretaria Municipal de Saúde, o município aplicou um total de 159.616 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 109.270 de primeira dose, 46.819 de segunda dose e 3.527 de dose única.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia