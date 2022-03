Atibaia terá vacinação na Rodoviária nesta terça-feira (8) das 17h às 21h

Nesta terça-feira (8) Atibaia vai realizar a vacinação contra a Covid-19 na Rodoviária (Centro), das 17h às 21h, com disponibilidade de primeira, segunda e terceira doses à população adulta, em mais uma oportunidade para quem ainda não se vacinou contra a Covid-19 ou está com a segunda ou a terceira (adicional) doses atrasadas.



A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que para receber a vacina é necessário apresentar um documento com foto, comprovante de endereço, CPF e cartão de vacinação.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As unidades de saúde de Atibaia seguem abertas nesta semana para vacinação de 1ª, 2ª e 3ª doses contra a Covid-19, a partir dos 5 anos. Sem necessidade de agendamento, a imunização acontece das 8h às 19h na Unidade de Saúde do Centro e das 8h às 15h nas demais unidades de saúde com sala de vacina. É importante levar o cartão de vacinação e documento com foto.

Em fevereiro, Atibaia já realizou a imunização em pontos estratégicos da cidade. A vacinação itinerante rendeu a aplicação de 1.426 doses em uma semana: 115 na Rodoviária; 133 na Feira do Alvinópolis; 530 na Feira Noturna do Centro de Convenções; 306 na Feira Municipal do Mercadão (Centro); e 342 no Atacadão. A vacinação itinerante tem como objetivo ampliar a captação de munícipes que por algum motivo ainda não haviam comparecido aos postos de saúde para receber qualquer uma das três doses da vacina.

Segundo dados atualizados até esta terça-feira (8), o município de Atibaia já aplicou um total de 334.432 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 138.081 de primeira dose, 123.468 de segunda dose, 3.550 de dose única e 69.333 de dose adicional, o que significa que cerca de 98,3% da população total já tomou ao menos uma dose ou dose única e 88,1% está com esquema vacinal completo.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia