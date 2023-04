Atibaia faz neste sábado (15) dia de mobilização para vacinação contra gripe

A vacinação contra gripe em Atibaia começou na segunda-feira (10) para grupos de risco e continua até 31 de maio. Neste sábado, 15 de abril, Atibaia fará um dia de mobilização para vacinação, das 8h às 13h, nas unidades UBS Centro, UBS Alvinópolis, UBS Santa Clara, USF Imperial, UBS Tanque, UBS Itapetinga, USF Portão e na USF Cachoeira, além de um ponto de vacinação na Rodoviária do Centro somente para adultos, com o objetivo de atender a população elegível de maneira mais rápida, evitando filas. Importante apresentar no local um documento com foto e, para as crianças, o cartão de vacinação.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A vacina contra gripe está liberada para crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos e mais, professores, pessoas com doenças crônicas/grupo de risco (portadores de doença respiratória crônica, doença cardíaca crônica, doença renal crônica, doença hepática crônica, doença neurológica crônica, diabetes, imunossupressão, obesos, transplantados, portadores de trissomias – mediante apresentação de comprovante), caminhoneiros, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas. Para vacinação dos grupos elencados é obrigatória a apresentação de comprovante.

Está programada também vacinação itinerante em Atibaia: na Academia da Saúde (Rua Liberdade, nº 375 – Jardim Cerejeiras), de 10 a 14 de abril das 8h às 15h30; na Feira Noturna do Centro de Convenções nos dias 12, 19 e 26 de abril das 17h às 21h; na Feira Alvinópolis no dia 29 de abril das 8h às 12h; e o Rotary Day em 6 de maio das 8h às 13h. Saiba AQUI quais são as unidades e horários da aplicação das vacinas contra gripe em diversas unidades de saúde do município.

O vírus influenza circula durante todo o ano, mas é intensificado principalmente no período de temperaturas mais baixas, quando as pessoas buscam se abrigar do frio em ambientes fechados, o que favorece a transmissão. A campanha nacional de vacinação contra gripe começou em 10 de abril e segue até 31 de maio. A meta é imunizar 90% dos grupos prioritários e reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus influenza na população alvo para a vacinação.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia