Audiência Pública da Saúde será realizada nesta quarta-feira (18) em Atibaia

A Prefeitura informa que a Audiência Pública da Saúde que seria realizada no dia 27 de setembro, na Câmara Municipal de Atibaia, foi remarcada para o dia 18 de outubro, às 14h, no mesmo local. O encontro, que teve que ser cancelado em razão das fortes chuvas e da falta de energia elétrica na Câmara, é aberto à população, com transmissão on-line pelo canal do Legislativo Municipal no YouTube: https://www.camaraatibaia.sp.gov.br/ .

(Foto: Divulgação/ Câmara Municipal de Atibaia)

As audiências públicas de saúde em Atibaia são realizadas pelo Conselho Municipal de Saúde e pela Secretaria de Saúde. Na próxima reunião, serão apresentados os demonstrativos de aplicação financeira do segundo quadrimestre de 2023, as atividades que foram desenvolvidas no período, bem como informações sobre a oferta e produção de serviços realizados pela Pasta em Atibaia.

A Audiência Pública de Saúde constitui um importante mecanismo de participação social, envolvendo profissionais da saúde, organizações civis, autoridades e cidadãos nas discussões de políticas, programas e serviços. Promovendo um ambiente colaborativo essencial para a melhoria contínua do sistema de saúde e melhor atendimento das necessidades da cidade, o encontro busca não apenas prestar contas do trabalho desenvolvido, mas também fortalecer o papel da sociedade na construção e no aprimoramento das políticas e serviços públicos em saúde.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia