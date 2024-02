Audiência pública da Saúde será realizada nesta quinta-feira (29) em Atibaia

Nesta quinta-feira (29), às 17h, a Secretaria de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde promovem uma audiência pública para apresentação das estatísticas e do trabalho da Saúde em Atibaia no terceiro quadrimestre do ano passado.

(Foto: Divulgação/ Câmara Municipal de Atibaia)

Aberta à participação dos presentes, a reunião acontece no Plenário da Câmara Municipal (Av. Nove de Julho, 265, Centro) e será transmitida pelo site do Legislativo Municipal: www.camaraatibaia.sp.gov.br .

O objetivo do encontro é apresentar os demonstrativos da aplicação financeira, incluindo a oferta, a produção de serviços e as atividades desenvolvidas pela Secretaria de setembro a dezembro de 2023.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia