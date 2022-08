“Mamaço” acontece neste sábado, na Praça da Santa Casa, em incentivo à amamentação

Comemorando a Semana Mundial da Amamentação, Atibaia participará de um “Mamaço” na Praça da Santa Casa de Atibaia, neste sábado, 6 de agosto, às 9h. A ação, que conta com o apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia, é uma realização da ONG Consciência Solidária e The Rotary Foundation.

Voltada para todas as mães, a ação busca oferecer orientações às gestantes e mães de primeira viagem, bem como para todas que desejam se aprofundar mais no assunto sobre o valor da amamentação para elas e seus bebês, abordando a importância do leite materno para a saúde da criança.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O projeto contará com profissionais da rede municipal de saúde, especialistas da Santa Casa de Atibaia e de segmentos especializados em pediatria e amamentação para sanar dúvidas das mulheres que já possuem filhos, auxiliar as mamães de primeira viagem, repassar às gestantes a importância do aleitamento materno, além do sorteio de brindes para as mamães que participarem do evento.

Segundo o Ministério da Saúde, o leite materno é o alimento ideal para todas as crianças, garantindo o desenvolvimento saudável do bebê até os dois anos de vida. A amamentação é um período importante para a mãe e o bebê, pois além da nutrição correta, envolve interação entre mãe e filho, com ações fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, estado nutricional e emocional do bebê.

Agosto Dourado

O mês dedicado ao aleitamento materno começa com o Dia Mundial da Amamentação, celebrado em 1º de agosto. A data também marca o início da Semana Mundial de Aleitamento Materno, ação liderada pela Aliança Mundial para a Ação da Amamentação (WABA, em inglês), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). No Brasil, a campanha Agosto Dourado promove uma série de ações de conscientização e orientação a respeito do assunto, simbolizando o incentivo à amamentação por meio da cor dourada, relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite humano.

Banco de Leite de Atibaia

A Prefeitura de Atibaia, a ONG Consciência Solidária e o Rotary Clube Pedra Grande Atibaia assinaram, neste ano, o Termo de Cooperação Técnica para a implantação do Banco de Leite no município. A ação também marcou o primeiro passo para o Projeto CASAMAR – Casa de Aleitamento Materno de Atibaia e região, onde serão realizados atendimentos especializados, como consultas e exames, uma meta inserida no planejamento do governo atual.

O Banco de Leite de Atibaia favorecerá cerca de 11 municípios, sendo essencial para a região, pois fornecerá leite materno pasteurizado a recém-nascidos, geralmente prematuros, em unidade de terapia intensiva, que não conseguiram mamar no seio materno. Também terá um trabalho de orientar a mãe ainda gestante nos cuidados do seio para amamentação, oferecendo apoio para a mãe em início de lactação que esteja com dificuldades, além de estimular a amamentação exclusiva até os 6 meses.

Serviço:

Mamaço

6 de agosto – sábado

Horário: às 9h

Local: Praça da Santa Casa de Atibaia (Rua Dr. Zeferino Alves do Amaral, nº 108 – Centro)

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia