Campanha “Fique Sabendo” em Atibaia ofertará à população autotestes de HIV

De 1º a 7 de dezembro acontece em todo o Estado de São Paulo a campanha “Fique Sabendo”, para intensificação de informações sobre a prevenção ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), além de realização de testes possibilitando diagnóstico precoce do HIV e da sífilis. A campanha também aborda o Dia Mundial de Luta contra a Aids, celebrado na quinta-feira, dia 1º de dezembro.

Em Atibaia, a Secretaria Municipal de Saúde realizará ações de rastreamento, prevenção e promoção à saúde da população frente às ISTs, com destaque para uma intervenção nesta sexta-feira (2), das 18h às 22h, na Alameda Lucas Nogueira Garcez, que ofertará à população presente em estabelecimentos da região, após o jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol, autotestes de HIV. Durante a iniciativa a Prefeitura também fará a entrega de panfletos e prestará orientações sobre testes rápidos de ISTs e profilaxia pré e pós exposição.

(Imagem: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A campanha “Fique Sabendo” visa intensificar o diagnóstico de infecções por HIV e Sífilis, contraídas por sexo sem proteção, por contato com seringas, agulhas e outros instrumentos cortantes. E Atibaia é um dos municípios paulistas que, a convite do Governo do Estado, realiza a campanha com testes gratuitos em todas as unidades de saúde.

Dezembro Vermelho

Neste mês também acontece o “Dezembro Vermelho”, campanha instituída pela Lei nº 13.504/2017 e que marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a Aids e outras ISTs, chamando a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas que vivem com o vírus.

Diagnóstico precoce

Conforme a Secretaria de Saúde, o diagnóstico precoce do HIV e da Sífilis é uma estratégia muito importante por possibilitar o início rápido do tratamento das pessoas que estão com essas infecções, reduzindo ou até mesmo eliminando o risco de transmissão a outras pessoas.

A meta mundial é conseguir diagnosticar pelo menos 90% das pessoas infectadas pelo HIV e oferecer a todas elas o tratamento, que embora não leve à cura, permite que vivam com saúde. A testagem é a porta de entrada na cadeia de ações de prevenção, tratamento e cuidado.

O tema do Dia Mundial de Luta contra a AIDS em 2022 é “Equidade Já” e faz referência ao fato de que desigualdades perpetuam a pandemia de AIDS, além de que não são inevitáveis e podem ser enfrentadas. E a prevenção tem como alicerce a autopercepção do risco à exposição ao HIV, com adoção de atitudes, medidas protetoras, acesso a informações e gestão dos riscos. As medidas protetoras são as diversas possibilidades de prevenção, que vão desde mudanças de atitudes e hábitos ao uso de preservativos, estratégias de redução de danos e uso de medicamentos contra o HIV – seja de forma contínua, antes da exposição (a PrEP), ou eventualmente, quando há uma exposição de risco, como é o caso da Profilaxia Pós-Exposição (a PEP).

Do ponto de vista estrutural, no que se refere à sociedade, é fundamental o enfrentamento a estigmas e discriminações por racismo, sexismo, machismo, homofobia, transfobia, lesbofobia e outras formas de exclusão. Essas são violências que aumentam os riscos e as vulnerabilidades ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis.

Em Atibaia, especificamente no Serviço de Atendimento Especializado (SAE) Sumico Ono, que conta com profissionais de medicina, enfermagem, psicologia e serviço social, pessoas com HIV são cuidadas de maneira contínua ao longo da vida. E a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, ainda promove ações de prevenção “extramuros”.

Confira a programação da campanha “Fique Sabendo” em Atibaia:

Dia 2 – Após o jogo do Brasil, ação educativa na Al. Lucas, com distribuição de autotestes, preservativos e orientações

Dia 3 – Rodoviária

Dia 5 – Centro de Ressocialização

Dia 6 – Casa de Passagem

Dia 7 – Feira Noturna

Confira também a programação da campanha “Dezembro Vermelho” nas unidades de saúde de Atibaia:

Maracanã – Dia 5/12, das 7h30 às 11h30 – Centro Comunitário do Vitória Regia em demanda espontânea, com orientações e testagem rápida para ISTs;

Itapetinga – De 5/12 a 9/12 – semana com intensificação de testes rápidos de ISTs com participação da equipe em vários momentos na sala de espera, esclarecimentos diversos e divulgação quanto à prevenção e, no dia 9, encerramento com café da tarde e roda de conversa;

Rio Acima – Dia 15/12 – teste rápido o dia todo e orientações sobre ISTs;

Cachoeira – De 1º a 30/12 – orientação e intensificação da testagem rápida para ISTs por demanda espontãnea;

Alvinópolis – De 5/12 a 9/12 – intervenções em sala de espera com orientações gerais sobre ISTs e oferta de testagem rápida a todos os pacientes;

Rio Abaixo – De 5 a 9/12 – intensificação de testagem rápida para ISTs com orientações;

Usina – Dia 8/12 – dia todo de testagem rápida para ISTs com orientações;

Campo dos Aleixos – 14/12 – dia de testagem rápida para ISTs com orientações;

Imperial – 2/12 – prevenção e luta contra o vírus HIV, a Aids e outras ISTs, palestra sobre o tema em sala de espera e coleta de teste rápido por demanda espontânea na unidade;

Cerejeiras – 16/12 – palestras sobre ISTs e teste rápido;

Rosário – De 1º a 9/12 – intensificação da testagem para ISTs e, no dia 8/12, Dia D de testagem rápida, com palestra sobre ISTs;

Flamenguinho – Dia 14/12 – dia todo de realização de testes rápidos e palestras em sala de espera;

Santa Clara – De 5 a 8/12 – roda de conversa sobre ISTs, teste rápido e, no dia 7/12, atividades no Centro Comunitário;

Portão – Dia 1º – roda de conversa com oferta de teste rápido para ISTs;

Boa Vista – Dezembro – teste rápido, busca ativa, roda de conversa e orientação;

Tanque – Dia 6/12 – tenda na Praça Central Soldado Constitucionalista para testes rápidos e orientações sobre ISTs;

São José – Dia 9/12 – roda de conversa dobre ISTs e teste rápido.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia