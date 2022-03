“Carreta da Mamografia” oferece exame gratuito no Alvinópolis até 2 de abril

Na terça-feira (22), a “Carreta da Mamografia”, serviço itinerante que percorre as cidades paulistas oferecendo gratuitamente o exame para detecção do câncer de mama, iniciou os atendimentos em Atibaia. Realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Atibaia e o governo do Estado de São Paulo no Programa “Mulheres de Peito”, a ação promove exames de mamografia sem necessidade de agendamento na unidade móvel que ficará estacionada na Praça Santo Antônio (em frente à UBS Alvinópolis) até o dia 2 de abril.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Não é necessário agendar horário previamente, basta comparecer no local às 8h, quando são distribuídas as senhas de atendimento. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. A Secretaria de Saúde informa que as vagas são limitadas (50 por dia) e mulheres de 50 a 69 anos que nunca realizaram o exame ou fizeram há dois anos ou mais não precisam apresentar pedido médico, apenas RG, CPF e comprovante de endereço.

Mulheres de 35 a 49 anos e as que têm 70 anos ou mais também poderão realizar o exame, mas precisarão apresentar solicitação médica, além de RG, CPF, comprovante de endereço e cartão SUS.

Detecção precoce

O câncer é um dos principais problemas de saúde pública no mundo, figurando entre as quatro principais causas de morte prematura (antes dos 70 anos de idade) na maioria dos países. Na mais recente estimativa mundial, o câncer de mama é o segundo mais incidente no mundo e a primeira causa de morte por câncer entre mulheres. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o cenário se repete no Brasil: é também o tipo mais incidente em mulheres e a causa mais frequente de morte por câncer nessa população.

A detecção precoce do câncer tem papel destacado nas estratégias de controle da doença – quanto mais cedo for identificado, maiores são as chances de cura –, desenvolvendo-se em duas frentes: rastreamento, quando exames de rotina são realizados em uma população-alvo sem sinais e sintomas, e diagnóstico precoce, direcionada a indivíduos com sinais e/ou sintomas suspeitos, visando a identificar o câncer no estágio mais inicial possível.

No caso do câncer de mama, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde, baseando-se em estudos que apontam maior incidência da doença e eficiência do exame, sugerem que a mamografia de rastreamento seja realizada a cada dois anos em mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos. Diante das evidências conclusivas de eficácia, maior impacto na redução da mortalidade e melhor balanço entre riscos e benefícios dessa estratégia para esse grupo etário, esse é o público prioritário para realização do exame, mas as mulheres fora dessa faixa que apresentarem pedido médico também serão atendidas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia