Covid-19: Atibaia começa a vacinar jovens de 16 e 17 anos com comorbidades

Atibaia inicia nesta quarta-feira (18) a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes de 16 e 17 anos com comorbidades graves, deficiências, gestantes e puérperas. A Secretaria Municipal de Saúde recebeu 594 doses destinadas a esse público e decidiu agilizar a imunização dessa faixa etária, que acontecerá na UBS Oswaldo Paccini, no Centro, das 13h até as 18h30, sem necessidade de agendamento nesta primeira fase.

A Secretaria de Saúde esclarece que a organização da vacinação desse grupo etário aconteceu logo que as doses repassadas pelo governo estadual foram recebidas pelo município e para não atrasar o início da vacinação dos menores de 18 anos, acontecerá sem agendamento neste primeiro momento. Mas, dependendo das circunstâncias e do recebimento de novas doses, a estratégia de aplicação das vacinas para esses grupos poderá ser alterada.

Adolescentes acompanhados pelo responsável no momento da imunização poderão se vacinar apenas com autorização verbal, desde que jovem e responsável apresentem os documentos de identificação com foto. Os que estiverem desacompanhados deverão apresentar uma autorização (em 2 vias) assinada pelo responsável. Essa autorização é o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido e está disponível AQUI.

Documentos de comprovação e carteira de vacinação

Para se vacinar, é obrigatório apresentar – além do documento de identificação – laudos, exames, receitas e relatórios médicos que comprovem a comorbidade ou deficiência e, no caso das gestantes e puérperas, carteira de pré-natal ou declaração de nascimento do bebê. A comprovação de comorbidade por carta médica deve seguir o modelo de Declaração de Comprovação de Comorbidade, disponível AQUI.

A Secretaria de Saúde solicita que sejam apresentados original e cópia simples desses documentos de comprovação da comorbidade, condição e deficiência, pois a cópia ficará retida para revisão e fornecimento de informações ao Poder Judiciário em caso de solicitação ou dúvida. A Pasta também recomenda levar carteira de vacinação do adolescente para que seja verificado se ele tomou outra vacina recentemente, já que o recomendável é manter intervalo mínimo de 14 dias entre quaisquer vacinas.

Seguindo o Plano Estadual de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 de São Paulo, esta primeira etapa contempla apenas os jovens de 16 e 17 anos com comorbidades graves, deficiências, gestantes e puérperas. Na sequência, a campanha de vacinação irá incluir esses mesmos grupos na faixa etária entre 12 e 15 anos e, de acordo com o previsto no calendário de vacinação do estado de São Paulo, a campanha irá abranger adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades no dia 30 de agosto e de 12 a 14 anos no dia 6 de setembro.

Condições, comorbidades graves e deficiências contempladas nesta fase:

– Gestantes e puérperas até 45 dias pós-parto, com comprovante (Declaração de Nascimento do bebê, carteira de pré-natal);

– Câncer em tratamento há menos de 6 meses;

– Doenças cardíacas graves com ou sem cirurgia, comprovadamente;

– Doenças pulmonares graves, como fibrose cística. Asma somente casos graves nesse momento – como os que já ficaram internados por estado de mal asmático.

– Deficiências físicas graves comprovadas, deficiência mental, autismo grave, institucionalizados ou com muitas restrições no seu funcionamento, Síndrome de Down e outras doenças congênitas que causem risco de vida;

– Doença renal crônica em diálise, com comprovação;

– Imunocomprometidos – portadores de HIV, transplantados de órgãos sólidos ou de medula óssea, portadores de doenças autoimunes em uso de imunossupressores;

– Hemoglobinopatias graves, como doença falciforme e talassemia maior;

– Doença hepática grave, como cirrose;

– Obesidade mórbida – na adolescência 40 de IMC ou mais;

– Diabetes em uso de insulina.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia