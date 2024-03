Decreto de emergência contra dengue em Atibaia prevê drones e advertência a moradores

O decreto de situação de emergência por dengue em Atibaia (SP) permite que a cidade use drones no combate ao mosquito aedes aegypti, além de emitir advertências a moradores que recusarem vistorias das equipes de saúde em casa. O documento foi publicado pela prefeitura do município no Diário Oficial do último sábado (16).

(Imagem Ilustrativa de Jonathan Lampel por Unsplash)

De acordo com a Secretaria de Saúde, Atibaia vive uma epidemia pela doença e decidiu seguir as orientações do Ministério da Saúde e do Governo de São Paulo, que também declarou emergência neste mês.

Até a última sexta-feira (15), a cidade havia confirmado 1.109 casos de dengue, com mais 81 casos suspeitos aguardando resultado. Ainda não há mortes pela doença na cidade.

O decreto prevê a utilização de drones e outras tecnologias para fiscalizar imóveis com acesso bloqueado. O objetivo é conseguir imagens aéreas desses imóveis para encontrar possíveis focos do mosquito que transmite a doença.

Outra medida prevista é a aplicação de um auto de infração casos os moradores se recusem a permitir a entrada de agentes de saúde durante as vistorias casa a casa.

Segundo a prefeitura, esse auto de infração se trata de uma advertência. Caso isso volte a se repetir com o mesmo morador, há possibilidade de aplicação de multa.

Além disso, o decreto vai permitir a contratação de 65 novos agentes de saúde, compra de testes rápidos, compra uma máquina de fumacê, contratação de moto de nebulização e abertura de um Centro de Atendimento exclusivo para dengue.

Fonte: G1.globo.com