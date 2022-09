Agentes percorrem bairros para tomada de decisões no combate ao mosquito Aedes Aegypti

A Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Saúde, intensificou os trabalhos realizados pelos agentes de combate a endemias. No último dia 21 foi iniciada uma Avaliação de Densidade de Larvaria (ADL), com os agentes percorrendo os bairros do município e colhendo dados necessários para a tomada de decisões no combate ao mosquito Aedes Aegypti e na prevenção da dengue.

As vistorias foram iniciadas no bairro Jardim Colonial e ampliadas para os bairros Jardim Imperial e Jardim Cerejeiras. Na sequência, outras regiões serão vistoriadas. Para a realização da ADL, cinco residências são sorteadas por quadra e então recebem uma inspeção. As ações acontecem de segunda a sábado, sempre por agentes da Prefeitura devidamente identificados.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As inspeções domiciliares têm como objetivo erradicar possíveis focos de dengue – lugares com água acumulada que podem virar criadouros do Aedes Aegypti – oferecendo orientações e material explicativo sobre como se proteger e evitar a doença. E buscando envolver toda a comunidade no combate à dengue, incluindo os moradores que trabalham durante a semana, as diligências de fiscalização, orientação e conscientização são realizadas inclusive aos sábados.

Cuidados

A melhor forma de se prevenir a dengue é impedir a proliferação do mosquito transmissor da doença e, para que esse trabalho de prevenção aconteça, a colaboração dos munícipes é fundamental. Com o final do inverno e o período de calor e chuvas se aproximando – condições climáticas mais favoráveis à proliferação do Aedes Aegypti – a Secretaria de Saúde reforça a importância das vistorias de prevenção e controle desenvolvidas pelos agentes para garantir a segurança dos moradores, solicitando a colaboração dos munícipes no trabalho de combate ao mosquito e de prevenção à dengue.

A Prefeitura orienta os moradores para que deixem garrafas viradas para baixo e evitem água parada em qualquer recipiente, como vasos de plantas, tampinhas de garrafas, bebedores de animais e ralos, entre outros. Também é importante ficar atento aos sinais e sintomas da dengue e procurar assistência se houver suspeita da doença. Entre os principais sintomas da dengue estão: febre alta, dor de cabeça, cansaço, dor atrás dos olhos e nas articulações, perda do paladar e apetite, manchas e erupções na pele, náuseas e vômitos.

Denúncias de possíveis focos de dengue podem ser registradas na Ouvidoria Municipal pelo telefone (11) 4418-7800, Ouvidoria da Saúde (11.4414-3344 / ouvidoriasus@atibaia.sp.gov.br ), Ouvidoria do SUS (136) ou pela plataforma digital “Atibaia Sem Papel”, disponível no site da Prefeitura ( https://atibaia.1doc.com.br/atendimento ) e pelo aplicativo 1doc atendimento.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia