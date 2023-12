Dezembro Vermelho: Atibaia programa ações para prevenção de Aids e outras infecções

Atibaia entrou na campanha do Dezembro Vermelho, mês que promove a prevenção, assistência e proteção das pessoas que vivem com HIV/Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). A Secretaria Municipal de Saúde elaborou atividades em algumas unidades de saúde e outros locais da cidade, com orientações, palestras, testes e distribuição de preservativos.

Durante o mês haverá diversas ações relacionadas ao tema do Dezembro Vermelho, pela campanha “Fique Sabendo” da Prefeitura, com o objetivo de conscientizar a população sobre formas de contágio e tratamento dessas doenças marcadas pelo preconceito enfrentado pelos seus portadores.

(Imagem Ilustrativa de Bermix Studio por Unsplash)

As atividades não ficarão restritas às unidades de saúde. No dia 17 de dezembro, por exemplo, das 8h às 12h, na Feira de domingo do Jardim Alvinópolis, ocorrerão testes rápidos de ISTs e orientações. No dia 20, a ação acontece no período da tarde, no Terminal Rodoviário. Ao longo do mês, a UBS Santa Clara e a UBS Tanque contarão com palestras em grupos e sala de espera e oferta de testes.

A Aids é causada pela infecção do Vírus da Imunodeficiência Humana (da sigla em inglês HIV). As pessoas que vivem com o HIV podem transmitir o vírus a outras pessoas pelas relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação, quando não tomam as devidas medidas de prevenção. Por isso, é sempre importante fazer o teste e se proteger em todas as situações.

O uso do preservativo (masculino ou feminino) em todas as relações sexuais é o método mais eficaz para evitar a transmissão das infecções sexualmente transmissíveis, do HIV/Aids e das hepatites virais B e C.

Confira programação do Dezembro Vermelho em Atibaia:

– Dia 8 (9h) – USF Rio Abaixo – Realização de testes rápidos

– Dia 8 (13h30 às 15h30) – Centro Comunitário Santa Clara – Teste rápido/Distribuição de Preservativos e orientações

– Dia 11 (9h) – Residência Terapêutica LAPIDAR – Testes rápidos ISTs

– Dia 11 (13h) – Nova Canaã – Palestra, distribuição de preservativos, testes rápidos e vacinação

– Dia 12 (8h30 às 16h) – UBS Centro – Orientações, realização de testes rápidos e distribuição de preservativos

– Dia 15 (9h) – Centro Comunitário Iara – Palestra sobre prevenção de ISTs, testes rápidos, aferição de pressão e controle de glicemia

– Dia 15 (8h às 12h) – Residencial Jerônimo 2 – Testes rápidos

– Dia 17 (8h às 12h) – Feira de domingo Jd. Alvinópolis – Realização de testes rápidos ISTs e orientações

– Dia 19 (9h) – UBS Usina – Palestra sobre prevenção e realização de testes rápidos ISTs

– Dia 20 (tarde) – Terminal Rodoviário – Realização de testes rápidos e distribuição de panfletos de orientações

Mês de dezembro – UBS Santa Clara e Centro Comunitário – Palestras em grupos e sala de espera, oferta de testes em consultas e livre demanda

Mês de dezembro – UBS Tanque – Palestras em grupos e sala de espera, oferta de testes em consultas e livre demanda

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia