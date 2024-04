Dia “D” de Vacinação em Atibaia alcançou 24% de cobertura do público-alvo

No último sábado (13) aconteceu em Atibaia e em todo país o Dia “D” de vacinação contra a Influenza. O esforço conjunto de equipes volantes, Unidades Básicas de Saúde e da Família (UBS/USF) do município resultou no total de 2.034 doses aplicadas. Foram 16 unidades de saúde abertas para receber a população para vacinar os grupos prioritários, além de atualizar a caderneta de vacinação.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Cobertura vacinal

Até o momento a campanha atingiu 13.484 doses aplicadas na cidade, o que significa uma cobertura vacinal de 24,46 %, com foco em um público-alvo total de 63.128. A meta da Secretaria de Saúde do município é atingir 90% do grupo prioritário. A campanha contra Influenza está acontecendo desde o dia 25 de março, em todas as unidades de saúde com sala de vacina do município.

As equipes volantes da Secretaria de Saúde também desempenharam um papel importante na campanha vacinando os moradores de Instituições de Longa Permanência (ILP), com 411 doses aplicadas. Além disso, as equipes das unidades de saúde aplicaram 1.623 doses durante a ação de sábado.

A doença

A Influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, com probabilidade de se disseminar facilmente em epidemias sazonais. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os casos da doença podem variar de quadros leves a graves, e até mesmo levar a óbito. Diante disso, a vacinação busca assegurar imunidade durante o período de maior circulação dos vírus causadores, reduzindo o agravamento da doença, bem como as internações e, principalmente, o número de óbitos.

Campanha continua

A campanha de vacinação segue até 31 de maio intensificando a proteção da população contra a influenza e reforçando o compromisso contínuo da Administração Municipal com a saúde dos munícipes.

Atenção aos grupos prioritários

A imunização também busca reduzir a superlotação nos serviços de saúde, uma vez que os sintomas podem ser confundidos com os da Covid-19. Por esse motivo, é importante reforçar a vacinação também dos grupos prioritários, como:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);

Gestantes e puérperas;

Indivíduos com 60 anos ou mais de idade;

Pessoas portadoras de doenças crônicas;

Pessoas com deficiência permanente;

Trabalhadores da saúde;

Professores;

Profissionais das forças de segurança e salvamento;

Profissionais das forças armadas;

Trabalhadores do transporte coletivo;

Caminhoneiros;

Trabalhadores portuários;

Pessoas em situação de rua.

Fonte: Assessoria de imprensa Prefeitura de Atibaia