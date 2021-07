Secretaria de Saúde de Atibaia alerta sobre importância de segunda dose contra Covid-19

A Secretaria de Saúde de Atibaia reforça que é fundamental que a população tome a segunda dose da vacina contra a Covid-19 para garantir a completa eficácia dos imunizantes. As pessoas que perderam o prazo estabelecido no cartão de vacinação para a segunda dose da vacina contra Covid-19 devem procurar uma unidade de saúde.

(Imagem Ilustrativa: Johaehn / Pixabay)

Três das quatro vacinas contra Covid-19 atualmente distribuídas no Brasil exigem duas doses – AstraZeneca, Pfizer e a CoronaVac. Os intervalos entre a primeira e a segunda dose variam, pois cada vacina age por meio de mecanismos de ações diferentes. O único imunizante que assegura eficácia completa contra a doença em dose única é o da Janssen, braço farmacêutico da multinacional Johnson & Johnson.

As autoridades de saúde ressaltam que todas as vacinas são seguras. As vacinas contra a Covid-19 estimulam as defesas naturais e fazem com que o corpo produza sua própria proteção (anticorpos) contra o vírus causador da doença, o SARS-CoV-2. Isso ajudará a proteger contra a Covid-19 no futuro.

Conforme as bulas dos medicamentos, nenhum dos ingredientes das vacinas pode causar a Covid-19. Uma nota conjunta da Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI) e da Sociedade Brasileira de Virologia (SBV) alerta para a necessidade de se tomar a segunda dose. Segundo o documento, quando o indivíduo não completa o ciclo vacinal, ou seja, não toma as duas doses recomendadas, não tem a imunização esperada e fica mais propenso à infecção.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia